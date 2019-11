Juan Ramón Mejía se despide del Real de Minas y confirma ofertas

El goleador de la Liga Nacional, Juan Ramón Mejía, salió muy molesto con el resultado 1-1 ante el Motagua y a la vez por no haber logrado el objetivo de clasificar a la pentagonal.

"Fue un equipo que tuvo tantos problemas. Creo que el fútbol fue justo y un equipo como Real de Minas no merecía clasificar. Si hubiéramos jugado bien hoy se hubiera podido clasificar, pero fue un juego sin idea y el fútbol no premia lo mediocre y el esfuerzo de varios se bota a la basura", indicó.

Además agregó. "Perdimos puntos claves, meter una mano en el área, después perder el minuto 93. luego comerte una goleada y puede mencionar un infinidad de juegos. No perdemos la clasificación hoy, sino en casa y en partidos que que teníamos controlados".

Mejía se refirió con mucha dureza al retraso que tuvo el partido ante el Motagua. "Este es el ridículo que hacen de empezar a la hora que otros equipos ponen. A uno como jugador profesional lo poner a calentar y después te paran 50 minutos, es una chabacanada".

"Esta es la Liga Nacional a beneficio de otros equipos. Amenazaron al Real de Minas si no salía a las 7:30, lo iban a multar, pero no son dignos de venir y decir que nos van ayudar para que nos paguen", indicó.

LE QUITARON EL PENAL

Juan Ramón Mejía es el actual goleador del torneo Apertura de la Liga SalvaVida y ayer tuvo la oportunidad de alcanzar los 18 goles.

La polémica se hizo presente con el atacante ruso, Evgeny, en el lanzamiento penal que tuvo a favor el Minas. Juan Ramón siempre los ha ejecutado, pero su compañero no se la quiso dejar.



Juan Ramón Mejía anunció que ya no jugará para el Real de Minas tras no meterse a la pentagonal del torneo Apertura.

"Me molestó, pero es fútbol profesional y no puedo ponerme alegar. Él la agarró, la anotó y no perdimos. Ahora hay que pensar en el futuro".

SE DESPIDE DEL REAL DE MINAS

El delantero aprovechó para despedirse del Real de Minas. "Este es mi último partido con el Real de Minas. No hay renovación, tengo que pensar en mí bienestar. Espero seguir en un alto nivel y pensar en cosas grandes".

"Hay ofertas y estoy mentalizado en mi bienestar. Espero llegar a un acuerdo. Este fue mi último partido con Real de Minas" , finalizó.