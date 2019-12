Gerard Piqué anuncia la fecha de su retiro y será en el FC Barcelona

No hay duda que Gerard Piqué es uno de los futbolistas históricos del FC Barcelona por todo lo que ha ganado con el club a lo largo de su carrera.

El defensa central tiene contrato con el Barça hasta 2022 y ha revelado que ya tiene claro la fecha de su retiro profesional.

Con 35 años de edad, el jugador catalán se despedirá del fútbol, aunque no descarta que pueda ser antes.

“Mi último equipo será el Barça. No tengo absolutamente ninguna intención de vestir ninguna otra camiseta porque si estoy jugando al fútbol es básicamente porque he sido culé toda mi vida”, señaló.

Sin duda no hay otro futbolista que ame tanto al Barcelona como Piqué, que ha tenido una carrera brillante y que está a punto de terminar.

“Para mí, estar en el Barça es el sueño más grande de todos, por mucho que el crear la Copa Davis también lo sea, mi único sueño de pequeño era vestir la camiseta del Barça. Hasta que me sienta con fuerzas y ganas, voy a vestir la camiseta del Barça y cuando no me vea, dejaré el fútbol”, detalla Piqué.

EL CONTRATO DE PIQUÉ

El jugador tiene claro que su retiro está a la vuelta de la esquina. Dentro de dos años, el jugador dirá adiós al Camp Nou.



Gerard Piqué no quiere jugar en otro equipo, por lo que se va a retirar en el FC Barcelona.

“Los contratos están para cumplirlos, mi intención es llegar hasta el 2022, pero no tengo una bola de cristal y no sé si lo voy a poder hacer. Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel no tengo ningún problema en irme antes. Creo que no va a suceder porque me conozco y me veo capaz de aguantar hasta el 2022, pero nunca se sabe”, concluyó sobre el tema.

SOBRE EL REGRESO DE LUIS ENRIQUE A LA SELECCIÓN

Gerard Piqué valoró el retorno de Luis Enrique a la selección y la salida de Robert Moreno, dos técnicos con los que trabajó durante la etapa del entrenador asturiano en el Barça y con el que logró su segundo triplete en 2015.

La verdad es que un poco sorprendente, a todos nos ha pillado un poco de sorpresa. No estoy allí, no he hablado con mis compañeros porque jugaron el lunes y ayer no entrenaron. Poco puedo decir”.

Y agregó: “Me alegra muchísimo que Luis Enrique vuelva a entrenar, esa es la mejor noticia de todas, y respecto a la relación que tenían Luis Enrique y Robert Moreno, no tengo ni idea de lo que ha pasado”.