'Memo' Bernárdez: "Los muchachos se han comprometido con la camisola"

Tras el triunfo 4-2 ante Real España, el entrenador de Platense alabó la actitud de su equipo pese al tema salarial que acusa y ya piensa en el Clausura 2020.

Beckeles pide perdón en La Ceiba, apagón en la Liga y legionario luce a su bella novia

Guillermo Bernárdez llegó para hacer cargo de Platense tras las salidas del panameño Anthony Torres y Héctor Castellón. Sumar seis de seis en el cierre de la campaña les da un respiro en el tema del descenso y confianza para el Clausura.

'Memo', con su humildad característica, asintió que "era importante" sumar en el último juego de la campaña aunque no peleaban por clasificar a la liguilla.

"Ya días no ganábamos en casa, ganar y despedir así el torneo nos alegra" porque los llena de esperanza para lo que viene el próximo año.

La base de todo, según él, es que "siempre nos agarramos de Dios que es la base fundamental, los muchachos jugaron bien y se han comprometido con la camisola, es un torneo en el cual teníamos que sumar" y lo hicieron.

"Pero es historia" este torneo, recuerda, "y hay que ver lo que tenemos que hacer el otro torneo" para no repetir los mismos yerros que esfumaron sus posibilidades antes de tiempo este año.

No se siente seguro a pesar del aceptable papel que jugó desde que llegó al Tiburón, puesto que no olvida que "los técnicos pueden plantear un partido bien, mal o regular pero se les aplica la situación de ganar, y si no suma los tres puntos prácticamente está fuera de la institución", cerró.