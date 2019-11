Raúl Cáceres: "Si en este momento me preguntan; yo no continúo en Real de Minas"

Tras finalizar las vueltas del torneo Apertura 2019, el técnico Raúl Cáceres dejó en duda su continuidad al frente del Real de Minas.

Cáceres expresó que se reunirá con el presidente de la institución para presentar su informe, saber sobre la situación económica y expresar su descontento.

"Lo mejor es hacerme a un costado. No me he reunido con ellos (directivos) para ver su posición, porque si en este momento me preguntan; yo no continúo", inició contando en entrevista a TDTV.

Pese a la crisis económica, el equipo cerró el torneo como sexto en la tabla con 23 puntos. A dos del Vida, que logró avanzar al pentagonal.

"Yo estoy preparando mi informe y lo presentaré a más tardar el sábado. Estoy siendo minucioso y detallista para presentarlo a él, porque aquí solo hay un directivo. Tengo que reunirme con él, buscarlo, quizá en su casa, entregarlo y dilucidar cualquier incógnita que tenga referente al mismo".

¡Olimpia comanda! El 11 ideal de las vueltas regulares en el Torneo Apertura 2019

Y agregó: "Además, escucharle para ver lo qué ha pasado y expresar la incomodidad por la falta de comunicación y por qué no decirlo; mostrar agradecimiento por la confianza que me han brindado".

Cáceres al inicio del torneo puso en duda su continuidad por salarios atrasados, pero hubo un acuerdo con la dirigencia y se mantuvo al frente del equipo.

"Es deprimente, imagínese nosotros preocuparnos por eso, cuando debería ser la directiva la que se preocupe por pagarnos, pero no está siendo así. Vamos a esperar hasta el último momento, hemos sido muy profesionales en este tema, porque Real de Minas no se paró de trabajar ni siquiera una hora para obligar a un pago. Toda la exigencia la hicimos trabajando", cerró.