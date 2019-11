Eddy Atala: “Olimpia hasta una casa le dio a Noel, debimos haber hecho un esfuerzo”

En esta segunda parte de la entrevista con Eddy y Pedro Atala, platicamos un poco del momento que vive Motagua, el proceso de Diego Vázquez y algunas confesiones del pasado.

Pedro a Vargas: "Me encanta tener un 'tontito' que tengas tantas copas"

Los dos dirigentes nos dejan en claro la postura dirigencial en torno a una posible o no despedida de Amado Guevara, además uno de ellos lamenta todavía la partida de Noel Valladares.

Diego Vázquez cumple seis años dirigiendo a Motagua

Van a su final 13, ¿qué les dice eso? - Pedro Atala:

Sin duda alguna es el proceso más exitoso por la estabilidad futbolística, eso te demuestra que Motagua está en lo que está, nosotros ni habíamos soñado nunca tener una estabilidad tan importante. Claro que duele perder las finales, pero hay que estar ahí, Diego ha roto mitos como jugador y entrenador. Ha roto la marca del técnico con más tiempo en un equipo de Liga Nacional y en Centroamérica, esta cantidad de finales seguidas te demuestra que se están haciendo bien las cosas. Es un equipo que no tiene grandes estrellas, sino jugadores que arman un buen grupo.

Si Diego no hubiese sido el técnico, ¿a quién habrían elegido? - Eddy Atala:

Estaba definido que Diego fuera, sí tuvimos malos resultados en algún momento y situaciones difíciles. El estar en tantas finales te habla de una consistencia en el trabajo, en la dedicación, en ir renovando. No había otros candidatos y no tenemos plan B con Diego, realmente es el entrenador más exitoso. El proceso de Ramón Maradiaga fue exitoso, pero se vio interrumpido por la selección, para Diego es una aspiración dirigir la selección y no le han dado la oportunidad, pero es una fortuna para Motagua porque es el cuerpo técnico más consistente. Sí duele perder finales, pero prefiero perderlas que no estar en ellas.

¿Cuánto tiempo más estará Diego en el equipo? - Pedro Atala:

Es una pregunta de la cual no tenemos respuesta, en estos momentos no se me cruza que Diego se vaya de Motagua, él ha hecho un excelente trabajo y se merece cualquier otra oportunidad. Durante estos cinco años lo que he hemos hecho es que a pocos meses que le termine contrato se hace una renovación.

¿Hay jugadores que ya los tenían hablado y se fueron a otro equipo? - Eddy Atala:

El caso de Romell Quioto fue uno de ellos, ya le teníamos el boleto de avión comprado de La Ceiba a Tegucigalpa, pero eso nos hizo traer a Rubilio, los dos equipos pudimos conseguir dos grandes jugadores. Tenemos un pacto con Olimpia y uno con España donde no andamos sonsacando jugadores hasta que ellos se quedan sin contrato, además nos hablamos con los directivos.

¿Qué jugador se fue de Motagua y le dolió? - Eddy Atala:

Alguien que dolió mucho que se haya ido fue Noel Valladares porque lo trajimos de un torneo sub-19 y lo conocí. Se formó aquí y se fue por razones económicas, él se fue por razones económicas y se mantiene la relación. Ninguna queja de él como persona y bueno yo siento que debimos haber hecho un mayor esfuerzo económico, lo que le ofreció Olimpia no lo podíamos hacer nosotros. Olimpia hasta una casa le dio, pero pasa y es la aspiración de muchos jugadores.

¿Amado Guevara tiene las puertas cerradas en Motagua? Pedro Atala:

Amado Guevara es de la casa y nunca ha tenido las puertas cerradas en Motagua, hablamos seguido con él y claro que las posibilidades están. Ese juego en el que estuvo Ronaldinho no fue su despedida, se está trabajando en otra cuestión, fue una invitación que más bien Motagua hace.

Eddy Atala abona al tema de Amado Guevara: Hay gente obsesionada con la despedida de Amado. Raúl se fue del Real Madrid y no vi que le hicieran alguna despedida, para nosotros ha sido un privilegio tener a Amado Guevara en el equipo, pero el hecho de tener que hacer un partido de despedida no quiere decir que las puertas están cerradas o abiertas. Él hasta como directivo podría venir, no es una obligación hacer un partido de despedida a Amado y hay gente que es insistente con eso. No es fácil porque no vienen equipos de afuera por la situación económica y social, para mí es más importante que Amado sepa que es un miembro de la familia y siempre lo vamos a considerar.

¿Cuánto cree que cuesta actualmente la planilla de Olimpia? - Eddy Atala:

Yo no conozco internamente los presupuestos de Olimpia, pero el equipo B de ellos podría estar peleando el segundo o tercer lugar de la Liga. Marathón se ha reforzado también, lo que pasa es que hay una lógica financiera y saber que se va a pagar la planilla. En el pasado ha sucedido, hubo un directivo que tuvo un equipo en Tela y lo armaron de la noche a la mañana, pero solo duró un año, Victoria en su momento y hay que saber lo que se puede pagar y lo que no. Olimpia es económicamente el más fuerte y poderoso, de eso no hay ninguna duda y no de ahora, de siempre.

CORTITAS CON PEDRO ATALA:

Liga Concacaf: “La vamos a ganar”

Tricampeonato: “Lo vamos a pelear”

Héctor Vargas: “Excelente entrenador, debería poner una radio”

Osman Madrid: "Un gran gerente que cuida muy bien a su equipo”

Rafael Villeda: “Amigo, compadre y amigo del alma”

Rafael Ferrari: “Un señorón, una institución completa en Honduras”



Eddy y Pedro Atala durante la plática con Diez. Foto: Ronal Aceituno

CORTITAS CON EDDY ATALA:

Motagua: “Parte de mi vida”

Héctor Vargas: Machetero

Diego Vázquez: “Un gran entrenador y exitoso”

Ramón Maradiaga: “Mereció mejor suerte con las selecciones”

Fenafuth: “No quiero saber nada de ellos”

Próximo jugador que saldrá: "Kevin y Denil son dos prospectos para salir"