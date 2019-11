Héctor Vargas le abre las puertas a Cristian Cálix y dice no conocer a Selvin "Pibe" Guevara

Héctor Vargas, técnico de Marathón, habló este jueves en conferencia de prensa en el estadio Olímpico, escenario de su primer duelo en la pentagonal de la Liga SalvaVida ante Motagua el sábado a las 3:30 de la tarde.

Leer más: Héctor Vargas: "Su tuviera el presupuesto de Olimpia, bato el récord con 64 puntos"

El estratega como siempre tocó varios temas, dos en específicos, el de Cristián Cálix y Selvin Guevara.

"Lo de Cristian Cálix, a parte de buen jugador, es también buena persona, es un pan de Dios, yo lo traté cuando murió su padre, el estado de ánimo de él no era para irse al extranjero, si está la posibilidad que vuelva yo le abro las puertas",comentó Vargas.

Vargas agregó además que el volante de 21 años lo ha regañado más a uno de sus hijos.

"A Cálix lo regañé más que a mis hijos y siempre agachó la cabeza, buscando que sea buen ganador", comentó.







Don Héctor se refirió también a una posible llegada de Guevara, volante a quien Diario Diez informó que ya tiene un acuerdo verbal con su equipo, sin embargo, el argentino quiso evadir el tema.

“Solo sé que es un “pibito” que está en Real España pero tengo que conocer donde vive, qué hace y todo para traerlo aquí”, comentó

Vargas fue claro y agregó que le ha costado hacer un buen grupo en los esmeraldas y bromeó como hizo para que contrataran a Roberto López.

“Para traer a “Pipo”, tuve que andar pidiendo referencia en la boda de Carlo Costly, pregunté a todos los que estaban ahí ¿cómo era él?, no voy a traer a alguien a este grupo qué no encaje, me costó un mundo armarlo como está”, cerró.