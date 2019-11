Esteban Espíndola habla de Motagua: "Haremos hincapié en sus puntos frágiles"

El aguerrido defensor de Marathón, el argentino Esteban Espíndola, vive el primer encuentro de la pentagonal frente a Motagua de buena forma. El Monstruo recibe al bicampeón este sábado a las 3:30 pm en el estadio Olímpico.

"Esta parte de la liguilla es importante y es donde se definen las cosas. Vamos a encararlo de la mejor manera. El campo está bueno y creo que será un buen espectáculo", destacó el pilar de la zona baja verdolaga.

Esteban, mundialista argentino Sub-17 en Nigeria 2009, reconoce que no tienen margen de error. "Son cuatro finales y las finales se ganan. Son cuatro partidos duros. Trataremos de ir partido a partido y cosechar la mayor cantidad de puntos".

El Monstruo Verde decidió jugar en el coloso sampedrano y no en el estadio Yankel Rosenthal en este duelo frente al Ciclón Azul. Esta decisión no les afectará, sentenció Espíndola.

"Acá el clima está bien, el césped está bien y nosotros tenemos un equipo de buen pie y eso nos favorece", afirmó el futbolista formado en River Plate.







Esteban Espíndola elogió lo que ha realizado el Motagua en la Liga SalvaVida en los últimos años.

"Durante los últimos años ha demostrado Motagua las cosas bien, tienen un técnico capaz, nosotros tenemos lo nuestro. Haremos hincapié en sus puntos frágiles", mencionó.

Y agregó: "Hay un grupo atrás que nos facilita el tema de video para analizar a los rivales. Este tipo de partido se definen en concentración".

Las polémicas entre los entrenadores Hector Vargas y Diego Vázquez no lo molestan. "Ellos son dos tipos con recorrido en la Liga y se conocen. Personalmente no me afecta", dijo el central.