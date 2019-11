Pedro Atala responde a Héctor Vargas: “Me encanta tener a un 'tontito' que tenga tantas copas”

DIEZ ha tenido una amplia entrevista con Pedro y Eddy Atala, presidentes de Motagua.

Ambos dirigentes tocaron diversos tópicos del equipo y uno de esos puntos es el encuentro de este sábado ante Marathón en San Pedro Sula que marca el inicio de la Pentagonal final en Honduras.

Tanto Eddy como Pedro tuvieron palabras para el conjunto verdolaga y para Héctor Vargas, quien ha estado involucrado durante mucho tiempo en ataques para el DT Diego Vázquez.

¿Qué piensan de la negativa de Marathón en ayudarlos? Se le consultó a Don Eddy Atala y este de forma tajantes respondió.

“Nada que nos extrañe, especialmente de Marathón. Sabemos que si hubiese sido otro equipo seguramente habrían ayudado y hay varios casos. Las autoridades de la Liga Nacional están muy nuevas y ven las cosas diferentes, no le dieron importancia al partido contra Saprissa.

Creo que es una gran oportunidad para Motagua de demostrar de qué estamos hechos y enfrentar cinco partidos en diez días. Hoy pareciera que fuera Marathón el más poderoso de Honduras porque ellos se opusieron a nuestra petición y los demás clubes no se pronunciaron, solo Real España nos respaldó y Olimpia. Poderoso para hacer bien o el mal no sé, logró bloquear una solicitud donde nadie quiso respaldar”.

En tanto a Pedro Atala se le consultó qué pensaba de Héctor Vargas, él lo elogió, pero al mismo tiempo dejó su recado.

“Vargas es un entrenador bastante exitoso y le ha ido bien, es muy caprichoso en sus cosas. Esa solicitud que le hicimos a Marathón era para ver su voluntad. En base a ley ellos podían negarse y lo que pasa es que nos estamos jugando un campeonato centroamericano y no quisieron colaborar. Esos dimes y diretes de los entrenadores incluyendo los de Diego influyen en los jugadores en algunos de forma positiva y otros de forma negativa. Vargas le dijo 'tontito' a Diego y me alegra, me encanta tener un 'tontito' que tenga tantas copas en nuestras vitrinas. Que siga siendo 'tontito' y que siga ganando copas”.

