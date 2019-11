Pedro Troglio responde con altura y felicita a Héctor Vargas por su récord de 40 puntos con Marathón

Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, habló este viernes previo a su viaje a La Ceiba para enfrentar a Vida el sábado a las 7:00 de la noche en el estadio Municipal Ceibeño, compromiso de la primera fecha de la pentagonal de la Liga SalvaVida.

El argentino aseguró que ya dejó atrás las vueltas regulares y se enfocan en lo que puedan hacer en esta fase del torneo que de ganarla se coronarían campeonísimos el 8 de diciembre.

"Nosotros ya dejamos en el pasado lo de las vueltas, ahora enfrentamos a lo más importante y lo que indica es ganar la pentagonal para estar felices, en caso de no conquistarla, prepararnos para disputar una final. Los que pelean esta fase también son clubes fuertes, Marathón está muy parejo y si Motagua la pasa bien en la Liga Concacaf va a llegar agrandado a la pentagonal".

Leer más: El Olimpia-Motagua de la pentagonal sería reprogramado para el viernes 29 de noviembre

Troglio no cree que sea una ventaja enfrentar al Vida, club con el cual cerraron las vueltas regulares y abrirán la pentagonal.

"Será un partido diferente porque el de las vueltas ellos estaban nerviosos por clasificar y ahora ya tienen el boleto, Vida no tiene la responsabilidad de salir campeón y sería un sueño para ellos, siempre son un equipo duro".

SOBRE RÉCORD DE PUNTOS

"Eso queda en la nada si no salimos campeón, solo son estadísticas, la intención es esa y cualquier número es anecdótico, sabemos que tenemos que ir por ese camino, cada partido será una final, vamos a enfrentar a Motagua, Marathón, UPN y Vida nos darán la pelea".

Pedro Troglio dio instrucciones al plantel de Olimpia previo al entrenamiento de este viernes en el estadio Nacional.

¿Es Olimpia favorito para ganar la pentagonal?

"Nos dan como favoritos porque ganamos las vueltas pero los principales somos los tres equipos grandes".

Troglio habló de ese compromiso ante Motagua de la segunda fecha que sería reprogramado.

"Nosotros jugamos donde nos pongan, si es de noche iremos a cualquier cancha, si se juega nocturno un partido de final de Concacaf por qué no un clásico capitalino donde solo vendrán hinchas de Olimpia, nos vamos a acomodar. Para salir campeón hay que jugar en cualquier lado y ganarle a todos, no somos los mejores del mundo porque llevamos nueve partidos ganados", comentó.

Pedro aprovecó a enviar un mensaje hasta San Pedro Sula, específicamente a Héctor Vargas felicitándolo por el récord de puntos que logró en la historia de Marathón pese a que su compatriota minimizó su marca con Olimpia afirmando que él, con el presupuesto actual de los albos, hubiese llegado a 64 puntos.

"Quiero felicitar a Héctor Vargas y a los jugadores de Marathón porque hicieron una campaña histórica para el club y no tuvieron la posibilidad de ganar porque se encontraron con un equipo que hizo 44, lo que podés hacer en las vueltas son 54 y no nos dan las matemáticas, tengo un plantel bárbaro, y es puro mérito del plantel y de la directiva, yo no tengo mérito".

Y cerró sobre el tema: "Yo no sé si algún técnico ganó esa cantidad de puntos (54), por más que tengas un excelente plantel, también pierdes y empatas, pero repito, porque los enfrenté acá (Tegucigalpa) y allá (San Pedro Sula), los felicito, Marathón tiene equipazo, un plantel terrible (buenísimo), el otro día debutaron unos chicos y metieron gol, entonces va mi felicitación porque están los 40 puntos de ellos y los 44 nuestros y fueron muchísimos".