Jerry Bengtson confirma que está disponible para la Selección de Honduras

Olimpia se prepara para el arranque de la pentagonal del torneo Apertura donde el Vida será su primer rival mañana en La Ceiba.

Jerry Bengtson fue uno de los futbolistas que habló previo al compromiso, pero curiosamente se pronunció sobre la posibilidad de volver a la Selección Nacional de Honduras.

Ha dejado claro que era con Jorge Luis Pinto que no quería estar y que ahora con Fabián Coito está disponible.

Ver: El Olimpia-Motagua se jugaría el viernes 29 de noviembre

"No he renunciado a la Selección. Cuando estaba Pinto yo dije que no iba a volver, él se fue. Tábora y Jiménez me llamaron para los partidos contra Chile, pero ya después cuando llegó el profesor Coito no me han llamado, pero estoy disponible", aclaró Bengtson.

¿Te ilusiona volver a la Selección? Le preguntaron al atacante del Olimpia: "Sí, pero ahora estoy pensando en Olimpia, creo que agarré mi ritmo, por ahí inicié muy tarde, vine a tomar el ritmo hasta casi en la segunda vuelta, pero estoy bien, estoy pensando en Olimpia, por ahí si se me da lo de ir a la Selección, voy a ir".

EL JUEGO ANTE EL VIDA

Jerry Bengtson ya está en modo pentagonal y solo piensa en sacar los tres puntos ante el Vida. "Es un partido importante, tenemos que empezar la pentagonal ganando", subrayó.

Además: Pedro Troglio felicita a Vargas por el récord de 40 puntos con Marathón



Jerry Bengtson durante el entrenamiento de hoy en el Olimpia que se prepara para el partido ante el Vida por la pentagonal del torneo Apertura.

"Logramos el primer objetivo que queríamos, ahora vamos por el segundo, creo que tenemos que empezar con el Vida ganando. Todos van contra nosotros, saben que si ganamos la pentagonal somos campeones, nosotros tenemos que hacernos fuerte, ganar el primero partido es importante para lo que se viene", agregó el goleador de los albos.

NADA DE CELEBRAR GOL ANTE EL VIDA

Bengtson tiene un cariño especial hacia el Vida, club donde se dio a conocer. Destaca que no es un rival fácil.

"No lo celebraría si le anoto al Vida, por respeto. Vida es un equipo fuerte, es de los denominados "chicos", pero complicado, que a los grandes siempre le hace buenos partidos, nosotros no nos podemos confiar, tenemos que hacer un buen partido", expresó.

"Muchas veces he ido a La Ceiba y me han recibido bien, creo que del Vida salí muy bien, la gente me quiere", asegura el atacante del León..