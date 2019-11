Jorge Claros es arrestado: Esposa denuncia al futbolista de Real España por agresión

En serios problemas se encuentra el futbolista de Real España, Jorge Claros, debido a la denuncia interpuesta por su esposa Beatriz Peralta, en la que lo acusa de violencia doméstica y que prosiguió con su arresto.

DIEZ conoció que la noche del viernes, elementos de la Policía Nacional se hicieron presente a la residencia del veterano jugador tomando en cuenta la imputación de la pareja de Jorge Claros, quien alega agresiones en su contra por parte del jugador.

LA DENUNCIA

"Me presento ante las oficinas de la DPI para interponer formal denuncia en contra del señor Jorge Claros, de edad 33 años, con el cual mantuve una relación conyugal de 12 años. Con el mismo tengo un hijo en común de edad 7 años. Hace aproximadamente un mes me separé de él y resulta que el día de ayer 22/11/2019 a eso de las 22:40 horas de la noche, fui al lugar donde mi expareja reside a recoger a mi hijo", inicia el texto de la denuncia.

DIEZ tuvo acceso a los documentos en donde denuncian a Jorge Claros de violencia doméstica.

Al momento del incidente, Jorge Claros se encontraba en su casa y bajo su resguardo estaba el hijo en común que tiene con su cónyugue, quien ya no habita en el mismo lugar que el miembro de la plantilla de Real España.

"Cuando el niño se subió al carro me dijo que su padre estaba hablando cosas de mí y se burlaba, entonces él escuchó y empezó a regañar al niño y yo le dije que dejara de regañarlo y que no estuviera hablando delante del niño. Por eso empezó a discutir, yo me fui junto a mi hijo y después el niño me dice que quiere volver con su padre", continuó el escrito por la aún esposa del jugador.

"Entonces yo me regreso, lo llamo y le dije que estábamos afuera y él salió y empezó a discutir. Le dije que el niño estaba mal y dijo que a él no le importaba, que él no podía hacer nada, y se alteró, me tomó del cabello y me tomó del pelo y me tiró al piso, me arrastró y me insultó con palabras soeces. Al ver la situación me subí al carro y me fui del lugar", finaliza la acusación.

Imagen de la denuncia interpuesta en contra de Jorge Claros por violencia doméstica.

Luego de su aprehensión, Jorge Claros fue trasladado en la madrugada del sábado a la posta policial de Armenta en el sector norte de San Pedro Sula para continuar con el proceso y una posible audiencia en los Juzgados de la ciudad.

ANTECEDENTES

El arresto por violencia doméstica a Jorge Claros es el segundo caso que se presenta en 2019 con acusaciones en contra de jugadores. En abril de este año, el portero de Marathón, Denovan Torres, también fue detenido por la misma situación debido a agresiones a su pareja.

PERFIL

Jorge Claros tiene 33 años y milita en Real España desde el Torneo Clausura 2016-2017. En su carrera ha vestido las camisetas de Motagua, Hibernian de Escocia, Kansas City de la MLS, Alajuelense de Costa Rica y actualmente en la Máquina.

Además ha disputado más de 70 partidos con la Selección de Honduras y disputó los tres juegos del Mundial de Brasil 2014.