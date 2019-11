Diego Vázquez a horas previas de la final: "Para manejar la ansiedad me tomo un whisky"

A falta de dos días para jugarse ese trascendental partido de Gran Final de Liga Concacaf, Diego Vázquez, entrenador de Motagua, atendió a DIARIO DIEZ para hablar de ese choque programado para el martes 26 de noviembre a las 9:00 de la noche en el estadio Nacional.

Diego asegura que tras vencer a Marathón el pasado sábado en el Olímpico 2-1 en el inicio de la pentagonal de la Liga SalvaVida, le dio un toque anímico a su equipo.

"La verdad que Motagua está con una inyección anímica luego de ganarle ese difícil partido a Marathón, ahora ya cambiamos el chip y nos ponemos en modo Concacaf para recibir a Saprissa. Emocionalmente nos abre un panorama en el campeonato local, lógicamente les decimos a los jugadores que el mejor preparador físico es el gol", comenzó diciendo Diego.

En cuanto a las variantes que podría presentar su escuadra ante el monstruo morado, el estratega comentó que "vamos a ver que variantes se pueden tomar, todo depende de lo que presente el rival. Lo que espero del ellos no varía mucho, en el partido ante Herediano por la semifinales del torneo local, presentó algunas cosas interesantes que son las mismas con las que llegará al Nacional".

Diego dejó claro que sí tiene bien estudiado al conjunto tico. "No sé cuántas horas he invertido en estudiar a Saprissa, tampoco es que dejo de vivir, es una pasión y no lo siento como un trabajo, lo disfruto mucho, como una frase de Marcelo Bielsa que dice "Que el exceso de análisis te causa parálisis", entonces si tenés demasiado más bien te confundís", concretizó.

Sobre la propuesta que mandará a la cancha del estadio Nacional, el argentino adelantó que no varía en su forma de jugar.

"La propuesta nuestra será buscar el arco, estar bien parados y ordenados, darle amplitud al campo, llegar por las bandas. El Motagua que hemos visto siempre con su debido riesgo, es parte de fútbol", agregó.

Deigo Vázquez, previo al entrenamiento de Motagua este domingo en el estadio Nacional.

¿Qué le preocupa de Saprissa?

"Me preocupa todo, es un equipo muy técnico con buenos jugadores, a partido de ahí es lógico que juegan bien, la ilusión que tenemos es hacer la remontada, fuimos a Costa Rica y los metimos en apuros, aquí también se puede lograr".

El argentino, quien llegó a 12 finales con los azules, recordó la que perdió ante Herediano en 2018.

"En la anterior final hicimos un gran partido, Herediano tuvo una jugada y nos hizo el gol, el fútbol es un deporte de errores y el que menos los cometa va a hacer el que gane el torneo, tenemos que estar finos a lo que hemos practicado", comentó.

¿Qué le Ilusiona de este partido ante Saprissa?

"Pues es otra final internacional, esperemos ganarla y celebrar con nuestra gente, vamos a disfrutarlo el martes porque esto es muy efímero, a cada ratos te están exigiendo".

Vázquez añadió que a un técnico no lo marca ganar un título, y recordó una frase del entrenador escosés Sir Alex Ferguson.

"No creo que a un técnico lo marque por ganar un título, solo es un partido, ya jugué una y el martes voy por otra, el trabajo de un entrenador se marca con el tiempo, hay una frase de Alex Ferguson que dice: "El juez supremo del rendimiento es el padre tiempo".

¿Qué hace Diego horas previas a la final?

"Estoy tranquilo con la gente que me quiere, mis amigos que están alrededor mío, siempre hablando de fútbol nada más, no siento nervios, es más miedo escénico que todos lo tenemos, es un miedo lindo, para manejar la ansiedad me tomo un whisky de vez en cuando", cerró.