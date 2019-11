Mauricio Dubón llega a Honduras: "Con mi primer hit me quité un peso de encima en San Francisco"

Mauricio Dubón se encuentra de visita en territorio hondureño tras su temporada de ensueño en con los Gigantes de San Francisco de las Grandes Ligas de Béisbol en los Estados Unidos.

Dubón arribó este lunes al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales junto a su prometida, Nancy Herrera y entre signos de alegría atendió a la prensa.

"Esta vez que regreso me siento diferente, cada vez que vengo y me entrevistaban, estaba en Liga Menor, ahora es Grandes Ligas", comenzó diciendo a HonduSports.

Tras ello era inevitable consultar sobre su temporada que se tradujo con buenos signos siendo un novato que sorprendió con su talento innato al lograr números importantes.

"Desde un principio tuve el deseo de hacer eso, me puse eso en la mente y se dieron los resultados", soltó.

Sobre el hecho de haber cambiado de equipo (del Milwaukee Brewers a San Francisco) comentó que "es una oportunidad y las cosas pasan por una razón, gracias a ese cambio pude hacer lo que he hecho toda mi vida, pero en un escenario grande. Si Dios quiere seguirá siendo así".

De este año resalta el hecho de haber anotado su "primer hit (ante Padres de San Diego) me quité ese peso de encima en San Francisco, fue un torneo inolvidable".

Mauricio Dubón recibe abrazo de su abuela, Norma Maradiaga.

Lo cierto es que el regreso del beisbolista a tierras catrachas trajo consigo una agenda llena, la cual comenzará participando en el torneo de béisbol en San Pedro Sula, además de desarrollar obras benéficas, como lo hizo apoyando a un grupo de niños hondureños que representaron al país en un torneo centroamericano desarrollado en Costa Rica.

"Habrá muchas sorpresas, están los zapatos que he usado durante todo el torneo. Cuando yo era chiquito iba a esos torneos, pasaba lo mismo, hambre. La Federación no nos daba dinero o la Federación sede no daba buena alimentación. Llegué a ese punto de querer ayudar a los niños porque pasé por ahí", cerró.