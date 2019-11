Periodistas hondureños concuerdan en que Motagua ganará la Liga Concacaf

La final de Liga Concacaf entre Motagua y Saprissa ha acaparado la atención de los medios deportivos nacionales. La cita es a las 9:00 pm este martes en el Nacional, recinto que lucirá repleto a la espera que Motagua dé la vuelta olímpica.

Diez conversó con algunos periodistas nacionales sobre esta final y la mayoría considera que Motagua podrá coronarse campeón y así lograr su segundo título internacional.

Rely Maradiaga-TVC: “Motagua gana porque como equipo aprendieron de la derrota contra Herediano en la pasada edición. Es un equipo maduro, que sabe jugar este tipo de partidos y que no se va a desesperar si el gol no cae temprano. El Nacional también hará su parte, la remontada comenzará desde la grada pero ojalá que la gente tenga la paciencia necesaria para alentar y esperar el gol más difícil de hacer, que es el primero”.

Kike Lanza-Fútbol de Primera: “Motagua será campeón de la Concacaf. Viene hinchado por ganarle a su rival de moda, el Marathon. Su grada llena lo impulsará bastante y además tiene un plantel con genes de campeón inducidos por su gran Técnico Diego Vásquez”

Fredy Nuila-Diario Diez: “Siento que Motagua será el ganador de esta Liga Concacaf por razones muy sencillas. Mucho ha pasado ya de aquel equipo que no tenía la madurez necesaria para sobresalir a nivel internacional, Motagua hará pesar esto y viene en gran momento. Es el equipo más representativo del fútbol hondureño en la actualidad, el resultado de la ida pudo haber sido un empate, pero es un 1-0 remontable en un Nacional insufiente. Creo que Saprissa se verá superado y me animo a decir que Motagua ganará por dos goles de diferencia”

Maricio Kawas-Todo Deportes: “Motagua tiene este martes la gran oportunidad de ganar un título que se le escapó el año anterior frente al Herediano. Eso sí, en ese duelo los azules tenían que remontar un 2-0 en la ida. Era más complicado en ese aspecto. Ante Saprissa la desventaja es por la mínima y esto abre las opciones de título para la escuadra dirigida por Diego Vázquez. Este Motagua ha superado muchas cosas desde que Vázquez llegó. Han aprendido de sus errores convirtiéndolos en un equipo maduro que sabe manejarse en los duelos decisivos como el que enfrentarán ante los morados. Por eso creo que Motagua se coronará en el Nacional ganando su primer título de Liga Concacaf”

Carlos Ordoñez-TVC: “Motagua tiene la gran oportunidad de revencha. Me parece que el 1-0 para Saprissa no va a ser sufiente, Motagua luego de esa enorme victoria contra Marathón ha encontrado la motivación, no que le faltaba, sino para complementar al equipo. Siento que Diego al grupo le ha dicho que están para pelear ambas cosas y eso lo demostraron luego de la victoria ante Marathón. Me parece que ese 1-0 se va a quedar muy corto en un estadio a reventar, me parece que a Saprissa le va a pasar factura no haber sacado una mayor ventaja. Si todo marcha como se supone, el título sería para los azules”

Yanuario Paz-Tigo Sport: “Soy de los que creo que el tener una ventaja te da muchas posibilidades y Saprissa la tiene, pero también a lo largo de los últimos años nos hemos dado cuenta que Motagua es un equipo que a pesar de no conseguir grandes remontadas, sí consigue ganar sus duelos claves. Me quedo con que Motagua tiene todo para conseguir el campeonato, no sé si en los 90 minutos, pero sí lo gana”

Alexeiv Morales-El Heraldo: “Si Motagua sabe manejar las emociones de "su" noche y pone en agua tibia los latidos del corazón, tendrá ganada media copa ante el poderoso Saprissa de Costa Rica, al que ni siquiera el gane 1-0 de la ida le sabe a ventaja tranquilizadora. Administrar la paciencia, gestionar los momentos de la final y aniquilar en la justa, podrán marcar la diferencia entre la exigencia de la hinchada azul (quiere sí o sí su segunda copa internacional) y la maquinita aceitada de Diego Vazquez, perfecto conocedor de estas batallas. Mi favorito para mañana es Motagua”

Samael Banegas-SB Deportes: “Complejo, siento que hay demasiado favoritismo para Motagua. El trabajo que ha hecho Saprissa de forma callada le puede provocar bastante trabajo a Motagua. Un factor importante que Diego hizo es que puso a los titulares ante Marathón, Motagua no tiene que entrar en desesperación porque se puede relajar como fue ante Herediano. Saprissa es el favorito”.

Jorge Ferman-Diario Diez: "Saprissa será el nuevo campeón de la LIga de Concacaf. Futbolísticamente es superior al Motagua y lo demostró en la ida, pese a que el resultado a favor apenas fue por la mínima diferencia. En volumen de juego fue mejor y otros aspectos también: calidad técnica, solidez defensiva y mayores variables para atacar. En el cruce contra Olimpia, el equipo Morado me generó dudas, pero lo que vi en la vuelta de las semifinales y en la ida de esta final, me ratificó que es un club grande y bien estructurado, apto para ser campeón en el Nacional. La localía no le ajustará al Ciclón".

Erika Williams-Todo Deportes: "Todo puede pasar, pero Motagua sin lugar a dudas, más allá de representación del fútbol hondureño, es un fiel favorito para quedarse como campeón. Ese 1-0 de la ida no signifique nada. El fiel fanático azul llegará y será un llenazo".