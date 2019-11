Frenkie de Jong confiesa quién es el jugador que más le ha ayudado en el Barcelona

El mediocampista Frenkie De Jong fue el protagonista en la rueda de prensa previo al partido de mañana contra Borussia Dortmund por la Liga de Campeones. El holandés admite que se encuentra feliz de azulgrana y del jugador que más aprende es de Busquets.

''Sabemos que es un partido muy importante. Si ganamos estaremos clasificados y seremos primeros de grupo. Esto es lo más importante para nosotros''.

''Estoy muy contento de poder jugar aquí, es todo lo que siempre he soñado. Hay que trabajar duro durante la semana y esperamos que mañana todo el mundo pueda ver que estamos mejorando''.

Detección de fallos

''Evidentemente sabemos en qué podemos mejorar. Hemos estado trabajando de forma muy dura, no hay un partido donde no hayamos cometido errores. Como ya he dicho, podemos mejorar. Tampoco estamos jugando tan mal como la gente piensa''.

¿En cuál jugador se fija?

''Creo que todo el equipo me está ayudando mucho. Si tengo que decir uno, debería mencionar a Busquets, que me ha ayudado muchísimo''.

Balón de Oro

''Messi es el mejor jugador del mundo, así que lo debería ganar. Van Dijk también ha hecho una gran temporada, pero Messi es todavía un poco mejor''.

Rotaciones

''Estoy muy contento de jugar mucho, me gusta así. Deseo poder seguir jugando más minutos y no necesito ningún descanso''.

Posición en el campo

''Es interesante. He dicho muchas veces que me da igual dónde jugar. Puedo jugar como '6', como '8' o como '10'. Me gusta jugar en el medio del campo. Hay que preguntarle al entrenador dónde me ve mejor''.