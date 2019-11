Las emotivas palabras de Keylor Navas tras regresar al Santiago Bernabéu

El portero costarricense Keylor Navas pasó por zona mixta una vez finalizado el Real Madrid-PSG y se mostró feliz por el cariño que aún le guarda la afición blanca.

El cariño a Keylor Navas, frío saludo con Courtois y el sufrimiento de Hazard

El tico regresó por primera vez al Santiago Bernabéu desde que se marchó del club en agosto y lo hizo con una gran actuación, convirtiéndose en un verdadero muro para la escuadra parisina.

Al reconocimiento del Madridismo se sumaron Karim Benzema y Emilio Brutragueño. ''Es muy bueno'', dijo el francés sobre su excompañero, mientras que el dirigente explicó que ''Keylor ha dejado una gran huella en este club en lo profesional y lo humano. Sentimos un gran aprecio por él''.

Navas se acercó a los micrófonos luego de recibir su ovación. ''Me quedo tranquilo. Tenía la incertidumbre de mi regreso y la gente me ha mostrado muchísimo cariño, el mismo que mostré yo cuando estaba aquí. Se lo agradezco de corazón. Con ellos viví momentos increíbles y me queda para el recuerdo''.

El guardameta comentó que echa de menos la ciudad de Madrid, pero que también se encuentra feliz en la capital francesa. ''Estoy aquí y así lo quiso Dios. Estoy contento y me siento valorado''.

Navas contra Real Madrid

Keylor también brindó declaraciones para la pagína oficial de la Champions y se refirió al empate. ''Un partido muy difícil, en el primer tiempo nos controlaron totalmente, nos metieron atrás, intentamos salir, pero no lo logramos. En el segundo tiempo pudimos tener un poco más la pelota y atacar. Jugar aquí no es fácil''.

''Dentro de la cancha cada uno va a defender lo suyo, ellos querían ganar y yo también, eso es de buenos profesionales. Fuera de la cancha seguimos compartiendo cosas'', cerró Navas.