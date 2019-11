Roberto Moreira: “Esto sigue, hay que levantar cabeza y pensar en el tricampeonato”

Roberto Moreira Aldana cambia de chip. Dejó atrás el “mazazo” recibido por perder la final frente al Saprissa y se enfoca de lleno en Olimpia, próximo rival en Liga Nacional y el foco que tienen es el campeonato de local para buscar el tricampeonato.

El paraguayo que erró una clara acción y le anularon un gol que era legítimo, deja atrás esos momentos porque ahora no se puede llorar sobre la leche derramada y dice que el objetivo que tienen no cambia; el tricampeonato es lo que le deben apuntar.

Desilusionado: “Duele, teníamos la ilusión de ganar esta copa pero bueno, uno tiene que tratar de asumir las cosas que no se pudo conquistar eso. Llegar a una final no es de todos los días, hicimos todo el esfuerzo por llegar acá y ahora solo queda pensar en lo positivo que también está la liga y el tricampeonato, seguir para adelante cuando no se logra el objetivo”.

El gol anulado: “No lo vi, pero no cambiaría nada ahora; pero tuve oportunidades que no pude concretar, y voy a ser autocrítico en casa, descansar la cabeza y pensar en la Liga Nacional porque esto sigue y tenemos un objetivo grande que es el tricampeonato”.

Espinita clavada: “Uno se va triste porque no se pudo lograr el objetivo, hay veces que no se puede concretar pero hay que estar frío de la cabeza al saber que dimos todo dentro de la cancha y no quiso entrar la pelota en ningún momento”.

No afectará el golpe anímico: “Hay tratar de estar frío de la cabeza, tratar de pensar, lograr el objetivo que nos propusimos que es el tricampeonato. Tenemos el clásico y si hacemos las cosas bien seguramente estaremos en otra final”.

Van en serio por el Olimpia: “Siempre ganar un clásico es importante para nosotros y más ahora que vamos a estar de lleno concentrados en la liga porque la Concacaf terminó para nosotros porque es un objetivo la Liga Nacional y le vamos a entrar con todo”.