Ernesto Valverde se rinde ante Messi tras el Barcelona-Dortmund: "Ha sido increíble"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró contento con la clasificación para octavos de final de Champions tras ganar 3-1 al Borussia Dortmund y alabó el partido de Leo Messi, que consideró "increíble".

"El partido de Leo no hay mucho que decir. Ha sido increíble. No es sólo lo que hace, sino cuándo lo hace", dijo Valverde en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Cuando nos estamos jugando la clasificación es cuando aparece Leo", insistió el técnico azulgrana, que también se mostró satisfecho por su conexión con Antoine Griezmann, al que Messi asistió para que marcara un gol.

Ver también: Los memes de la victoria del Barcelona donde destrozan a Dembelé por su lesión

"Los jugadores que son buenos siempre se entienden y, con el tiempo, se entienden más. Con Luis Suárez, Leo se entiende más porque llevan 5 años juntos en el club", explicó Valverde.

"Es una cuestión de tiempo, Leo es un extraordinario pasador, además de un buen goleador, y Griezmann se desmarca muy bien, sólo hay que encontrar el 'timing' adecuado para eso", dijo Valverde.

El técnico azulgrana también consideró que "hemos estado bien" en el partido y puso en valor, que "en el grupo más difícil de la competición", "un año más, estamos clasificados cuando queda una jornada y como primeros de grupo".



Messi fue la gran figura del Barcelona ante el Borussia Dortmund. Un gol anotado y asistencias para Griezmann y Suárez.

Te puede interesar: La UEFA revela el mejor 11 de todos los tiempos co seis del Barça

"Para nuestra gente, eso significa mucho y contento de mirar adelante", añadió.

Valverde también mostró preocupación por el extremo francés Ousmane Dembelé, que tuvo que retirarse lesionado.

"Estamos clasificados, pero la mala noticia es su lesión", dijo Valverde, afirmando que "sabemos que está sufriendo y vamos a intentar ayudarle".

MÁS DE VALVERDE

Por qué tantas lesiones

"No soy médico, no tengo capacidad para saber cómo son las fibras de Dembélé. Los problemas serán por algo y tendrán que valorarlo los especialistas. Cuando uno hace la alineación nunca pienso que haya un jugador que se pueda lesionar. Ousmane jugó el otro día y no pensé que hubiera problema. No me planteo empezar un partido y pensar que uno se va a lesionar".

Qué pasa con Arthur Melo

"No sé si es algo que se escapa. Si no juega, es porque juega otro".

De Jong y su importancia

"Tiene capacidad de romper líneas con sus conducciones. Es muy fuerte, porque tiene posibilidad de apretar arriba y tiene retorno".