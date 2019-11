Salomón Nazar: "No basta clasificar, vamos a dar la pelea en la pentagonal"

El entrenador de Upnfm, Salomón Nazar salió contento tras su primera victoria en la pentagonal derrotando 3-1 al Vida en calidad de visitante en el Estadio Municipal Ceibeño.

En palabras de Nazar, admite que "iba a ser un partido intenso y difícil porque Vida venía de ganar su encuentro ante Olimpia, pero no había duda que estarían desgastados y que había que apretar y ser ordenados tácticamente para luego hacer nuestro fútbol".

En lo demás sobre el accionar del encuentro comentó que "fueron varios detalles que ocurrieron, gracias a Dios el grupo lo entendió. Tomamos en cuenta varias situaciones del Vida ante Olimpia y así como le ganaron, hoy le gamos nosotros".

El significado de la victoria para él lo denota como "es un triunfo muy bueno de visita ante un Vida que venía con ánimos al tope. No hay duda que esto nos motiva para jugar contra Marathón. Es un buen inicio porque ganamos de visita. Marathón viene de perder, va urgido de puntos, así que será complicado".







Ahora con el primer paso acertado confía en que sus jugadores puedan conseguir resultados importantes, pero teme que se rompan en el camino.

"Están ilusionados, hemos platicado que no basta clasificar a la liguilla, eso ya lo hemos hecho. Hay que aspirar a más. Vamos a dar la pelea, no hay duda. Va a ser difícil, tengo pocos recursos, solo espero no caer físicamente", cerró.