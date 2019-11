OFICIAL: Uriel Antuna deja el Galaxy de la MLS y es el nuevo jugador de las Chivas

Ya es oficial. Refuerzo de lujo para las Chivas de Guadalajara de cara al torneo Clausura 2020 de la Liga de México.

Uriel Antuna se ha convertido hoy en el nuevo futbolista del Rebaño Sagrado, que ya está pensando en el siguiente campeonato.

De esta manera, las Chivas cerraron su primer fichaje en la era de Ricardo Peláez como director deportivo. Se espera una gran revolución para el próximo año.

El pago por Uriel Antuna habría sido de 11 millones de dólares. El futbolista mexicano dejó al Galaxy de la MLS para vivir una nueva etapa, ahora en su país.

"El primer refuerzo del Rebaño Sagrado para el Torneo de Clausura 2020 ha llegado. Uriel Antuna ya es parte del equipo más querido y popular del país y sumará su talento para ayudar a retomar el camino del éxito de inmediato, a la par de consolidarse como uno de los mejores talentos juveniles del balompié mexicano", dice Chivas en su comunicado.



Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, presentando a Uriel Antuna, nuevo jugador del equipo de Guadalajara.

SUS DECLARACIONES

Uriel Antuna se muestra muy contento por la nueva etapa que se le viene. En la MLS se destacó con el Galaxy y de igual manera lo hizo con la selección de México.

“Para mí es un reto grande para seguir creciendo como futbolista y seguir llamando la atención en la Selección mexicana. Siempre me he puesto retos altos y no me gustan las cosas fáciles, me gusta luchar por lo que quiero, no me conformo con nada y eso me motivó: regresar a Chivas a donde tiene que estar, pelear por el título y mantenerse”, dijo en declaraciones a Chivas TV.

“Siempre menciono el compromiso, entregarme siempre , estar concentrado durante toda la temporada y estar constante, no darme por vencido y ayudar al equipo como pueda. Es una forma de agradecimiento para mí hacia el club, darlo todo por esta playera”, expuso el nuevo refuerzo rojiblanco.

EL PERFIL DE ANTUNA

Nombre: Carlos Uriel Antuna Romero

Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 1997

Lugar de nacimiento: Gómez Palacio, Durango.

Trayectoria: Santos Laguna (2016-2017), Groningen (2017-2019), LA Galaxy (2019).

Palmarés: 1 Liga MX Sub 20 (AP15), 1 Campeonato del Cuadrangular Internacional de China Sub 21 (2018), 1 Copa Oro (2019).