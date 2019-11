Futbolista del América de México llama “cara de marrano” al periodista David Faitelson

Una nueva polémica ronda en la vida del periodista mexicano David Faitelson quien se ha ganado un enemigo en México. Se trata del futbolista chileno del América; Nicolás Castillo, quien llamó a David, “cara de marrano” y “cagón”; todo por unas críticas del comunicador al futbolista.

David Faitelson criticó al sudamericano por su bajo rendimiento en el América y sacó a relucir su sueldo; algo que a Castillo no le cayó bien y le respondió de todo según informa hoy el diario mexicano El Universal.

Ver. ASÍ SE JUEGA LA LIGUILLA EN MÉXICO

“Lo que tiene que hacer Nico Castillo es dejarse de tonterías y jugar al fútbol… Cobra casi 3 millones de dólares al año (más de 58 millones de pesos) y siempre está lesionado. Cuatro golecitos, 322 minutos. No sé en Chile, pero aquí eso es casi “robar”…”, publicó Faitelson en redes sociales.

Y sigue: "Vergüenza deberías de sentir al hablar de todo pero no saber prácticamente de nada; por enésima vez: qué fundamentos tienes para hablar de deporte si nunca lo has practicado? En lo que si sabes y eres único, es como se siente el puño del Cuauh en tu cara", escribió Castillo en Instagram.

LE DICE CARA DE MARRANO TRISTE

Luego volvió a poner otro mensaje más duro: "Cuando fui a tu canal, no fuiste capaz de decirme nada a la cara... me pediste una entrevista con la cara de marrano triste que tienes, siempre serás un cagón porque no dices las cosas a la cara. No sabes nada y hablas como si supieras de todo".

"Por cierto, Nico Castillo: cuando hables de Cuauhtémoc Blanco, deberías hacerlo con cuidado y mucho respeto. Fue un verdadero ídolo americanista ++no traicionó a nadie (como lo hiciste tú con la afición de Pumas) ++y ese sí que desquitaba en la cancha cada centavo que cobraba", respondió Faitelson en su Twitter.

Leer: LAS CHICAS ANUNCIAN SU PRIMER FICHAJE

Finalmente Castillo arremetió: "David Faitelson es para ti. Ya que no tengo Twitter te lo mando por aquí; eres un cagón, cagón, cagón", puso el delantero chileno del América.

El periodista recientemente tuvo otro cruce muy fuerte con el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez quien le ofreció lo puños durante su fuerte cruce en las redes sociales.