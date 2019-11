Diego Vázquez: “Si llegamos a las finales, ¿qué pasa entonces con los demás?”

Unas horas después de perder la final de Liga Concacaf ante Saprissa, Diego Vázquez atendió a Diez en exclusiva y analizó más en frío lo sucedido el martes en el Nacional al no poder lograr el campeonato de Centroamérica y del Caribe.

Vázquez inició valorando el hecho de llegar a las finales y jugarlas. “Ya estamos pensando en lo que van a hacer estos tres partidos que nos quedan y primero el sábado. Siempre hay detalles en los juegos donde cometemos errores, estoy contento de haber llegado a una nueva final. Por ahí leí algunas palabras fuertes y bueno entonces qué pasa con los otros 20 equipos que no llegaron a la final, nosotros llegamos a la final”.

Además le mandó un mensaje a quienes se quedaron en el camino de esta Liga Concacaf. “Tenemos 12 finales, hemos ganado seis y perdido seis. Para perderlas hay que jugarlas, si para nosotros eso es malo entonces para los otros equipos que participaron tiene que haber suicidio colectivo... Si es malo llegar a la final, pues bueno”.

Y agregó: “Es obvio que si llegás a la final la querés ganar, mientras más juguemos podremos ganarlas. Estamos 50 y 50. Jugamos las cuatro finales que hay en el año, somos bicampeones del torneo local y jugamos las dos finales internaciones. Si nosotros estamos mal entonces los demás se tienen que 'suicidar' ja, ja... Vamos partido a partido. El que se sienta mal por eso está desenfocado, hemos disputado las finales en donde hemos jugado. No hablo específicamente con nombres. Si llegamos a las finales, ¿qué pasa entonces con los demás?”.

Asimismo el DT de Motagua no consideró que caer en la final de Liga Concacaf sea un golpe, de ser así para los demás oncenos sería peor.

“¿Qué golpe? Cuatro finales disputamos en el año, no se puede ganar todo. No conozco a nadie que gane todo, ni siquiera los equipos en las mejores épocas ganan todo. Si esto es un golpe para nosotros entonces para los demás equipos es un martillazo”.

Ya pensando en el juego ante Olimpia de este sábado, Vázquez mencionó: “En la primera vuelta hubo un error arbitral muy marcado y en la segunda vuelta nosotros estábamos pensando en la final sin desmeritar el trabajo de ellos. Esperemos que sea un buen partido el sábado”.

APELARÁN PARA QUE JUEGUE DENIL MALDONADO

Cerrando la entrevista, el argentino mencionó que hablará con la directiva para que se le quiten los dos juegos de castigo que la Comisión de Disciplina le impuso a Denil Maldonado.

“Seguramente hablaremos con la directiva para que apelen porque no había falta y no era expulsión. Antes lo hicieron con Yerson Gútierrez, para las finales han quitado las tarjetas, aunque sabemos que no miden con la misma vara, tengo que hablar con los directivos para que hagan la apelación”.