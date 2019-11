Motagua apelará para rebajar la sanción de dos juegos a Denil Maldonado

La Comisión de Disciplina le impuso un castigo de dos juegos a Denil Maldonado por la roja que recibió el sábado pasado ante Marathón. En esa acción él cometió penal, posteriormente Yustin Arboleda falló el lanzamiento ante el acierto de Jonathan Rougier.

Esa jugada dejó muchas dudas ya que en la repetición no se ve claramente si hay falta. Es por ello que Motagua tiene previsto hacer la apelación para que se reduzca a un juego o se quite la sanción al zaguero, en caso de poderse.

“Seguramente hablaremos con la directiva para que apelen porque no había falta y no era expulsión. Antes lo hicieron con Yerson Gútierrez, para las finales han quitado las tarjetas, aunque sabemos que no miden con la misma vara, tengo que hablar con los directivos para que hagan la apelación”, dijo Diego Vázquez a Diez.

Es así como la directiva se abocará ante la Comisión de Apelaciones para habilitar al defensa en el cotejo ante el Vida que será el tercero para Motagua en la pentagonal, se presentará video tomando en cuenta que la acción deja muchas dudas y en torno la severidad del castigo.

Motagua jugará este sábado a las 5:00 pm ante Olimpia y Maldonado se quedará en Tegucigalpa a la espera de lo que puede suceder con esta apelación.