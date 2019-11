Pedro Troglio: "Los grandes están capacitados para levantarse de un golpe tras otro”

Pedro Troglio no se anda por las ramas, ya marca el camino del Olimpia y dice que se jugarán la vida para buscar el campeonísmo porque sabe que ganando al Motagua se meten en la pelea tras el triunfo de la UPN frente al Vida.

Analiza el equipo que enviará y explica las razones para los movimientos. Dice que Motagua llegará descansado al encuentro porque ellos colaboraron al darle 96 horas de descanso. No cree que perder la final ante Saprissa por la Liga de Concacaf, afecte al cuadro de Diego Vázquez.

El clásico ante Motagua: “Quedamos fuera que perdamos los dos partidos, es decir; no dependeríamos de nosotros, pero el empate no nos elimina; si ganan los otros dos y Motagua no gana, estamos en la pelea. Hay que ganar para depender de uno mismo. Son tres partidos donde hay que sumar para no depender de los demás, pero lógico que un empate nos dejaría a la espera de algo y ganando dependería de vos. Vamos a San Pedro a buscar ganar”.

El equipo que jugará ante Motagua: “Van a jugar los mismos que estuvieron ante Vida; es un voto de confianza porque vi tres veces ese encuentro y lo hicieron bien. Lo que pasa que a veces el fútbol tiene estas desgracias porque a lo mejor una pelota parada condiciona un partido. Es normal que Vida juegue distinto a cómo jugó contra UPN que el rival tiene obligaciones de abrirse más y con nosotros no, pucho mucha gente en el fondo, pero a mí un partido no me cambia la idea que es darle la confianza a los mismos”.

Ya conoce al rival: “No hace falta, ya nos conocemos, ellos nos conocen a nosotros. Olimpia le ha dado la posibilidad de las famosos 72 horas y le hemos dado 96 horas; se ha respetado eso para un equipo que ha jugado una final y es un descanso para un equipo que ha disputado una final; no creo que cuatro días afecte ya que para un jugador de fútbol es un montón. Tendrá margen para jugar ante Vida el lunes, pero con nosotros llegarán descansados. Nosotros no nos confiaremos nada porque enfrentamos a un equipo durísimo que viene de jugar una final y será un partido donde los detalles hará la diferencia”.

¿Quién llega más golpeado? “Para mí los golpes del fútbol duran unas horas nada más; a la primera hora del día siguiente uno se levanta, sobre todo los equipos grandes no pueden darse el lujo porque viven jugando cosas importantes. Si vos vivís golpeado no te podes recuperar nunca. Los equipos grandes están capacitados para levantarse de un golpe tras otro, tampoco es de creerse mucho cuando ganás un partido y otro. Motagua es un equipo entero, con buenos jugadores y que sabe que se juega una posibilidad de campeonato; nosotros perdimos un partido de los tantos que se pierden, pero cada partido es una nueva historia”.

Apoyó el descanso de Motagua: “Yo no creo que descansar mucho garantice ganar un partido, nosotros habíamos perdido y no nos dieron el permiso, jugamos a los dos días y medio tras jugar contra Comunicaciones y jugamos en Comayagua; luego dos días y medio que nos había eliminado Saprissa jugamos otra vez y ganamos; fue un golpe duro y ganamos. Pero el club apunta a una recaudación porque yo no soy el que le paga a los jugadores; entonces si me preguntas yo pienso en lo deportivo. Es entendible que un sábado a las 5.00 de la tarde genere más público que un viernes a las 6.00, es entendible, se respetan esas 72 horas y me parece una movida del club para tomar por ejemplo”.

Diferencia de los clásicos anteriores: “Son parecidos, creo que los detalles irán marcando el partido, son situaciones. La vez pasada ganamos 2-0 pero los primeros minutos sufrimos, es capaz porque veníamos golpeados de la eliminación de la Liga Concacaf, pero si se concretan esos mano a mano perdemos el partido, igual en Comayagua que Fonseca sacó un mano a mano y te empatan. Los partidos son distintos y se definen por situaciones, partidos duros y trabados y el que esté más despierto ganará”.

Al que le pese más la derrota: “Yo creo que no pesa nada; Motagua es un equipo fuerte, de carácter que sabe afrontar estas situaciones en las finales que le ha tocado ganar y perder y no creo que le afecte; este es un clásico donde uno está metido en una sintonía donde busca ser campeón. Creo que encontraremos un equipo como siempre, duro, difícil y complicado para nosotros”.

Jugar en el estadio Olímpico: “Sí, pero en Tegucigalpa no hemos perdido nunca, ha perdido poco este año, solo cinco partidos y la mayoría afuera. El Olímpico es una cancha que está muy bueno, que tiene un andar distinto del balón, que se juega más rápido, en definitiva es simplemente un campo de juego. Es un partido más que hay que tratar de hacer las cosas bien”.

Escenario distinto en la pentagonal: “No creo que seamos un equipo invencible y que ganará todos los partidos. Vos ganaste 10 partidos seguidos y en algún momentos tienes que perder, siempre sabíamos que el pentagonal sería difícil, ya está sabido. La historia dice que no siempre el que gane las vueltas gane el pentagonal, nosotros sí tenemos garantizada una final pero estamos con Vida y si ganamos este sábado marcaremos el destino porque dependeremos de nosotros y si no, dependeremos de los demás”.