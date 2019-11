Jorge “Indio” Urquía, la exfigura de Olimpia que se recupera del alcoholismo en un asilo

La vida de Jorge "El Indio" Urquía se ve marcada por goles, alcohol y cigarrillo. Este gran delantero que ayudó a la Selección Nacional a clasificar al Mundial de España 82 ahora se encuentra en un proceso de recuperación tras sumergirse en estos vicios por unos 30 años.

Él ahora vive en el asilo de ancianos Salvador Aguirre en la Colonia Villa Olímpica en Tegucigalpa y lleva ya varios meses sin beber ni fumar. En redes sociales se dio la noticia que estaba en el olvido, pero no es así porque su familia lo visita todos los días. Diez contactó a la sangre de esta leyenda y explicaron por qué tomaron la determinación de instalarlo en el asilo. Previo a la charla con una de sus hermanas y un sobrino, dialogamos con don Jorge el cual tiene indicios de alzheimer tal como lo explicó su doctor.

Su cambio es notorio, Diez le realizó una nota en el 2016 y en ese momento los vicios no lo dejaban escapar. Tenía su casa la cual denotaba un aspecto de abandono y con olor a alcohol por todos los rincones. Parte de ese cambio se ha dado en este asilo en el cual lo atienden dos enfermeras, hay un doctor y cuenta con su propia habitación.



Jorge Urquía en su nuevo hogar, el asilo de ancianos Salvador Aguirre. Foto: Ronal Aceituno.

"Inicié en el Atlético Indio, era de los Kafati, Mario Griffin y Chelato me llevan a Olimpia. Luego me voy al Real Mallorca, me fui un poco anciano de 27 años. Allá la juventud es la que vale, eché como 17 goles y luego pasé al Alavés con Jorge Valdano", inició contando el famoso exjugador sentado al lado de su cama unipersonal y con un radio en sus manos.

Cabe aclarar que el doctor de don Jorge nos detalló que intentan no recordarle lo que hizo en su pasado porque esto puede hacer que recaiga, por ello la charla fue en torno al fútbol, pero al mismo tiempo dejando un mensaje a la juventud.

"...Ahhh quien estuvo acá fue 'Pecho de Águila' Zelaya, vino con el 'Primi' Maradiaga, ellos me trajeron un pollo y estuvimos comiendo", siguió diciendo Urquía quien de un momento a otro cambió la conversación mostrando estos indicios de alzheimer.



Don Jorge junto a dos de sus hermanas y su sobrino. Foto: Ronal Aceituno.

Acerca de esa eliminatoria a España 82, él rememora: "No fui al Mundial, no me llevó José de la Paz Herrera, me dijo que por la edad ya que tenía 37 años. Clobis Morales me llevaba al Picacho a correr, pero no llegué al Mundial. En la Selección fue mi mejor etapa porque clasificamos al Mundial. Podría decirse que Olimpia es el equipo de mis amores".

Urquía en su momento se trajó el acento español y fue hasta hace poco que dejó de usarlo. El alcohol y le cigarro le han hecho daño y poco sabe de los excompañeros que tuvo en el fútbol.

"Recuerdo a 'Tecate' Norales, a Jaime Villegas" ...Ahora es diputado don Jaime, le comentamos, a lo que él esboza: "Ahora es diputado él? Robando está entonces ja, ja". Siguiendo la plática le mencionamos que Gilberto Yearwood también es parlamentario y sigue su asombro. "¿Gerónimo? Qué barbaridad, está robando también", clama con su voz llena de cansancio.

Aunque su doctor nos prohibió que habláramos sobre su vida en los vicios, don Jorge quiso mandarle un mensaje a los jóvenes y justamente tiene que ver con la vida que él dejó a un lado.



Así se encontraba hace unos años cuando estaba sumergido en el alcoholismo. Foto: Archivo Diez.

"Que se cuiden, para jugar hay que estar bien cuidado y rendir. Que se alejen de los vicios, eso no deja nada. El profesor Chelato me sacó de los vicios, a los jóvenes lo único que les puedo decir es que se alejen de las drogas y el alcohol".

Una de sus hermanas, Genara Urquía, nos da las razones de por qué tomaron esta decisión dejando en claro que ellos no lo han abandonado como se manejó.

"Él está en un hogar, nosotros todas las semanas lo visitamos. Sus hermanos ya somos personas de la tercera edad, antes íbamos cada 15 días a dejarle provisión y cuando regresábamos ya tenía las cosas vencidas. Las personas que dicen que lo vinimos a tirar están muy equivocadas, yo amo a mi hermano, no quiero que siga viviendo de la manera que estaba viviendo allá, me siento bien porque está muy bien cuidado. Andaba de una manera que parecía pordiosero, le arreglamos la casa pero como dejaba entrar un montón de gente la volvieron a arruinar".

En tanto Johhny Urquía, su sobrino, nos contó: "Mi tío ha cambiado su forma de ser, el ego lo tenía bien elevado. Desde que él se dejó ayudar ha cambiado su forma de ser, tiene tiempo sin beber, ya tiene como 4 años que dejó de tomar y ya no pide un trago. Él antes no nos dejaba entrar a la casa y cuando lo hacía nos corría, mi tío tocó fondo desde ya tiempos. Mi mamá (hermana de don Jorge) lloró cuando lo vinimos a dejar acá, ha tenido un cambio físico y ha subido de peso".



Don Jorge denota una mejoría, su familia lo visita a diario. Foto: Ronal Aceituno.

Para finalizar nos atendió el doctor Reinaldo Nolasco, galeno que ha tratado al exjugador y que conoce muy bien su estado de salud, mismo que se deterioró por el alcohol y el cigarrillo. "Él tiene una atrofia cerebral, las neuronas las quemó. Clínicamente manifiesta ese problema, cuando él habla cosas de su vida personal él está confundido. Ya tiene los primeros sintomas de alzheimer y le estamos dando tratamiento para eso".

Es así como Jorge Urquía se recupera del desorden que reinó en su vida. Puso a un lado los vicios y el ego para dejarse ayudar por su familia como ellos lo explicaron. A sus 71 años denota una mejoría en comparación al pasado donde el cigarro y el alcohol lo dominaban. Procreó seis hijos, pero no tiene comunicación con ninguno y son sus hermanos, sobrinos y parte de su familia quien sigue a su lado para, ahora sí, para marcar el mejor gol de su vida... Alejarse de los vicios.

FRASE:

Reyna Díaz-Enfermera en el asilo: “Hay dos personas que lo cuidan en el día, ha tenido un cambio muy radical. No salía de su habitación y ahora él convive con los demás. En la forma de hablar ha cambiado, no quería que se le ayudara, la familia viene y está mejor que donde él estaba”.

DATOS:

Atlético Indio

Torneo 1967-1968: 6 goles

Torneo 1968-1969: 8 goles

Olimpia

Torneo 1969-1970: 13 goles

Torneo 1970-1971: 10 goles

Torneo 1971-1972: 12 goles

Torneo 1972-1973: 2 goles

Torneo 1973-1974: 4 goles

Torneo 1979-1980: 1 gol

56 goles en liga nacional

Goles con la selección de Honduras

Eliminatoria: 5 diciembre 1968: Tegucigalpa: Honduras 3 Jamaica 1

Eliminatoria: 10 diciembre 1972: San José: Costa Rica 3 Honduras 3

Eliminatoria: 3 noviembre 1981: Tegucigalpa: Honduras 4 Haití 0

Jugó para el Alavés y Mallorca de España