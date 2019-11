Ever Alvarado a Motagua: “Perder una final es doloroso, pero el fútbol es de hombres”

Ever Alvarado es el hombre de hierro en Olimpia. El capitán es una voz autorizada y explica las razones que tiene el albo para enfrentar a Motagua en el Olímpico en un juego donde no se puede perder.

El defensor analiza que al encuentro nadie llena golpeado, pues es de hombres jugar el fútbol. Motagua no tendrá a Denil Maldonado pero explica Alvarado que no le pesará a los azules, pues en la final pasada no disputó el partido de ida.

“Es un partido donde no debe haber margen de error, sabemos lo difícil que será y nos hemos preparado esta semana larga que hemos tenido. Esperamos obtener el triunfo”, manifestó Alvarado.

El nacido en El Negrito, Yoro habla de la final que perdió Motagua ante Saprissa. “Los dos llegamos golpeados, para nosotros fue duro perder contra Vida, no digamos Motagua perder una final internacional y eso es muy doloroso; pero esto es de hombres, es fútbol, ya pasó y creo que los dos clubes llegamos bien y será un bonito espectáculo”.

Y sigue explicando que no hay margen de error: “Nosotros estamos claritos, empatamos uno de los tres partidos que nos queda y quedamos fuera de la pentagonal, pero para nosotros no hay margen de error, tenemos que ganar tres de tres. Se puede empatar en puntos, pero hay que ir paso a paso, hay que ganar el juego de mañana y después ver lo que pasa. Hay que jugar donde sea, lo que hagamos dentro del campo es lo que vale”.

LE PERDIERON EL MIEDO A MOTAGUA

Sobre la baja del zaguero Denil Maldonado: “Sabemos que es un buen central, tiene calidad bárbara, pero tienen buenos compañeros. En la final pasada que nos ganaron no la jugó en el primer partido, luego en el segundo no estuvo “Pablón” Montes, entonces es algo irrelevante si está o no está. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido”.

Final adelantada: “Desde el partido contra Vida son finales para nosotros, pero lastimosamente el fútbol es así; dejamos ir tres puntos importantes, eso ya pasó, debemos cambiar el chip rápido porque tenemos otro partido y esto es de llegar mentalmente fuerte”.

Fantasmas de Motagua sobre Olimpia: “Le ganamos los dos partidos de las vueltas, esto es fútbol, puede ser que como les ganamos dos, podemos perder dos seguidos y estamos tranquilos. Lo que se diga de aquí para afuera no importa, el grupo sabe lo que tiene”.

Finalmente explica: “Aquí lo que importa es ser campeonísimo, pero aquí será difícil porque tenemos partidos duros pero lo importante es que estemos tranquilos nosotros, al grupo lo miro bien y lo importante será ganar mañana”.