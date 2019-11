Platense y Honduras Progreso se disputan a Raúl Cáceres para el torneo Clausura

¡Más ofertas que en un supermercado! Este es el caso de Raúl Cáceres, técnico que estuvo al mando de Real de Minas en el torneo Apertura de la Liga Salva Vida.

Leer más: Mariano Acevedo es hospitalizado en Tegucigalpa tras ser diagnosticado con Guilliain Barré"

Una fuente muy cercana a DIEZ confirmó que Platense y Honduras Progreso se disputan al estratega catracho para el Clausura.

Además de tener pláticas con Victoria de La Ceiba en la Liga de Ascenso, club que se quedó sin un líder tras la destitución de Wilmer Cruz.

Cáceres ya platicó con la directiva de la "Jaiba" y según les detalló que estaría esperando resolver su situación con los mineros.

"No descarto ninguna posibilidad pero no puedo comprometerme mitras no me haya desligado de Real de Minas. Estoy esperando qué va a pasar. Es claro que la propuesta de Victoria es inobjetable. Pero estaría siendo irresponsable", comentó Cáceres.

Y es que la prioridad de Raúl es continuar en el máximo circuito catracho, pero no descarta escuchar ofertas.