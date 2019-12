Valverde tras las declaraciones de Vidal: ''En el mercado de invierno ya veremos''

A horas previas para el Atlético-Barcelona en el Metropolitano, el técnico azulgrana Ernesto Valverde habló en rueda de prensa sobre sus expectactivas de cara al trascendental encuentro y además se refirió a las polémicas declaraciones de Arturo Vidal.

Atlético de Madrid

''Los dos partidos anteriores en el Metropolitano siguieron el mismo patrón. Nosotros dominamos, pero ellos nos hicieron daño a la contra. Es posible que se repita el guión''.

Partido de visita

''El partido contra el Atlético es uno de los más importantes del año y tenemos que hacerlo muy bien. Fuera de casa no es una temporada buena en resultados, pero sí creo que hemos hecho algún buen partido. Tenemos que atacar''.

Liderato en juego

''Le damos una importancia grande al partido, primero por recuperar el liderato y luego por el golpe anímico que supondría ganarles. Ellos pensarán lo mismo. Es un partido en el que hay que jugársela''.

Dembélé

''He hablado con Dembélé. Es una baja muy importante, no nos cabe ninguna duda. Intentaremos cubrir la baja con los jugadores del filial. Estaba bien en lo anímico y lo del otro día fue una fatalidad''.

Situación de Griezmann

''No cambiaré cómo se comporte la gente con Griezmann. Dejó un dinero allí, unos le valorarán y otros no. Estamos acostumbrados a ambientes duros''.

Umtiti

''Umtiti hizo un gran partido (contra el Dortmund) y estamos contentos por el nivel que está mostrando. La recuperación entre partidos le está yendo bien''.

Declaraciones de Arturo Vidal

''No entiendo que Vidal presione con sus palabras. Supongo que es una reflexión personal. Cuando comience el mercado de invierno ya veremos. Vidal encajó rápido la temporada pasada, venía a un equipo que ganó Liga y Copa, jugó algunos partidos y otros no, como ahora. Por ahorita el mercado no está abierto y no hay mucho que decir''.

Estos son los nominados al Balón de Oro 2019

¿Messi será Balón de Oro?

''No sigo muchos las Galas del Balón de Oro porque son bastante largas. Si se lo das al mejor, se lo das a Messi y lo solucionas todo''.