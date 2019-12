La Juventus venderá a cuatro jugadores en el mercado de fichajes de enero

El mercado de fichajes en el fútbol de Europa está muy cerca de arrancar y los clubes ya comienzan a preparar sus movimientos.

Uno de los grandes de la Serie A de Italia, Juventus, es quien da la noticia este fin de semana con una lista de bajas que ya tiene definida Maurizio Sarri.

Según confirma Tuttosport, los futbolistas que se encuentran en la lista de salidas en enero son Mandzukic, Emre Can, Perin y Rugani.

Ver: El nuevo estadio del Liverpool; mayor capacidad y nuevo diseño

El primero que se va seguro es el delantero croata, Mario Mandzukic, pues desde que llegó Sarri no ha sido tomado en cuenta. De manera increíble pasó de ser figura a descarte total, pues no ha jugado un partido oficial en lo que va de la campaña.

El equipo que está interesado en los servicios de Mandzukic es el Manchester United, club que busca levantar su nivel en la Premier League de Inglaterra.

EL CASO DE CAN

Por otra parte, Emre Can es otro de los futbolistas que está más afuera que adentro de la Juventus.

Se ha visto afectado con las llegadas de Aarom Ramsey y de Rabiot. Can está en la agenda de clubes como el AC Milan y el Borussia Dortmund.

Además: El City empata y se aleja del liderato en Inglaterra

En el caso de Mattia Perin, pues desde que llegó Buffon el portero ya no aparece como suplente, mientras que lo de Rugani no es tan clara su salida, ya que la pérdida de Can le podría dar opciones para jugar también como pivote. Además, con Chiellini convaleciente Sarri preferiría tener un recambio de garantías para el centro de la defensa.



Maurizio Sarri ya tiene una lista de descartes que buscarán vender en el mercado que se abre en enero.

EL FICHAJE QUE QUIEREN

La Juventus de Turín estaría dispuesta a abordar el fichaje del delantero Haaland para el próximo mercado de fichajes que está por abrirse. Con la incorporación del noruego, el club italiano conseguiría otro gran jugador para su delantera.

Te puede interesar: El drama que vivió el DT del Bologna tras superar la leucemia

Según el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', el club de Turín prepara una oferta que ronda los 40 millones de euros, pero está claro que el Red Bull Salzburgo pedirá más por la brillante temporada que está haciendo. Se habla de una cifra cercana a los 100 millones de euros.