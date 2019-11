Mariano Acevedo: "Estoy mejorando, gracias a quienes han estado pendiente"

Mariano Acevedo, exjugador de Marathón, Olimpia y Honduras Progreso, se encuentra actualmente en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa tras ser diagnosticado con síndrome de Guillian-Barré.

Diez lo contactó y desde la sala donde se encuentra mencionó que ha mostrado mejoría.

"Estoy mejorando, gracias a quienes han estado pendiente. Me inició con una debilidad en las manos y luego en las piernas. Busqué asistencia y primero no hubo mejoría. Luego un amigo de El Progreso que trabaja aquí me recomendó y salió en los exámenes", inició contando.

Asimismo, el exjugador manda un agradecimiento a todas esas personas que le han escrito o llamado.

"Quiero decirle a la gente que muchas gracias, he recibido muchas llamadas y mensajes. En Facebook no le he podido contestar a todos, me dijeron que hay que esperar unos exámenes y luego terapia, estoy confiando en Dios".

No es permitido que personas particulares ingresen a la sala donde él se encuentra. Su voz se nota cansada, pero al mismo tiempo con esperanzas de mejorar.

"Cuando me sentí mal yo avisé en el curso de entrenadores de que no podría ir, luego de eso la gente ha estado al tanto y yo les agradezco, solo puedo decir que estoy mejorando".

En Honduras se han montado varias campañas para ayudarle al futbolista en este proceso y eso es algo que él agradeció.

SEGUIRÁ EN EL HOSPITAL

El pasado jueves en horas de la tarde, Acevedo fue hospitalizado y se mantendrá ahí al menos siete días.



Mariano Acevedo tuvo una gran carrera como futbolistas y ahora se juega un partido importante tras ser diagnosticado con síndrome de Guillian-Barré.

Fue Erick Martínez, amigo cercano del exjugador, quien dio a conocer la noticia de que Acevedo había sido diagnosticado con síndrome de Guillian-Barré.

El catracho estuvo en la capita para sacar la Licencia C de entrenador, misma que imparte la Federación de Honduras. Exfutbolistas como Wilfredo Barahona, Tyson Núñez, Milton Palacios y Johnny Palacios, también están en el curso.

AYUDA PARA ACEVEDO

Amigos y excompañeros en el mundo del fútbol, ya se han pronunciado para ayudar a Mariano Acevedo, que vive una dura etapa en su vida.

Exseleccionados de Honduras llevarán a cabo un partido de leyendas para recaudar fondos. Jugadores como Danilo Turcios, Samuel Caballero, Flaco Pineda, Osman Chávez, Arnold Cruz, Bennett, entre otros, son los que participarán.

Hay que mencionar que Boniek García, futbolista del Dynamo de la MLS, se pronunció en las redes sociales y dijo que se unirá al partido de leyendas.

"Me uno a la causa y pueden contar con mi presencia para el partido de leyendas a realizarse en Santa Barbara en apoyo a mi ex compañero de selección Mariano Acevedo", confirmó Boniek en su cuenta de Twiiter.