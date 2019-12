Pedro Troglio: “Espero no tener que lamentar los goles que erramos”

Pedro Troglio le ha cambiado la cara al Olimpia; tres de tres en este torneo al Motagua y en los tres duelos les ha marcado dos goles. El argentino salió feliz por la conquista pero con la espinita de que pudieron haber marcado más anotaciones.

“Estoy feliz por ganar el clásico pero me duele todavía el partido ante Vida. Ahora recomponemos las cosas a favor de nosotros, tengo un plantel bastante bueno”, inició diciendo en rueda de prensa.

El timonel explicó cómo hicieron las cosas en el campo para tener el dominio. “Son partidos parejos donde el último que ganamos 2-0 arrancamos mal y hoy lo hicimos bien, con la expulsión el partido se abrió y pudimos aumentar el marcador”.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, junto a los delanteros y goleadores del clásico, Jorge Benguché y Jerry Bengtson.

Una de las cosas que lamenta fueron los goles que no hicieron. “Espero no tener que lamentar los goles que erramos. Me queda la bronca que no los metimos y espero no pesen al final de la Pentagonal. Solo equipos parejos, ahora les ha tocado perder a ellos, este resultado era el que se tenía que dar, son todos los partidos furor”, contó.

El exGimnasia de Argentina dijo en la rueda de prensa en un tono un poco jocoso que le pedirá a los jugadores que se cuiden y no desgasten su cuerpo haciendo el amor, aunque dejó claro que es un tema bastante complejo y que ya lo vivió en sus tiempos de futbolista.

“Es una semana donde ya mañana nos juntamos para entrenar, los jugadores no son oficinistas, dependen de su cuerpo. Espero no hagan el amor y las esposas tengan que esperar, que coman sano y todo lo demás, nosotros estamos jugando cada tres días y la gloria pasa y luego que venga la locura”.

El entrenador fue claro que no todos los partidos se ganan, pero espera mantener el ritmo en lo que resta de la pentagonal. “Nos encantaría jugar bien todos los partidos, no hay equipo en el mundo que este bien siempre y caen, no hay que creérsela”.

El entrenador no descarta volver a jugar al Olímpico en este torneo donde no han perdido, pero es claro que el equipo tiene su sede en Tegucigalpa. “Nosotros nos debemos a Tegucigalpa, es un ambiente espectacular en el Olímpico, hay gente que no puede pagar para venir a aquí. Gracias San Pedro Sula por el apoyo”.

Finalmente, alabó el trabajo de Brayan Beckeles quien ha venido jugando como defensa central y hasta volante de contención respondiendo de gran manera. “Con Bryan nos hemos tirado de las orejas, él hizo bien en entrenar bien y ahí está”, declaró.