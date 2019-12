Salomón Nazar: "No nos achicamos y contra Olimpia no será la excepción"

Salomón Nazar destacó el empate 2-2 de Lobos UPNFM ante Marathón tomando en cuenta que se encontraban muy cansados tras el viaje de La Ceiba donde derrotaron a Vida, esta paridad los deja en el primer lugar de la pentagonal.

"Ha sido un partido difícil para nosotros después de venir de Ceiba y hacer un partido intenso, luchamos hasta ahora el final. No bajamos los brazos y conseguimos el empate. Hemos hablado con el plantel de entregarse por completo en cada partido, nos volamos seis horas desde Ceiba y se entregaron por completo, el equipo se fue para adelante en busca del empate"

Desde ya el doctor lanza un mensaje y segura que no se le achicarán a Olimpia en el Nacional.

"Esta era una buena prueba contra Marathón, no desentonamos y bueno ahora vamos a otro partido complicado, hay que buscar ganarlo y no hay por qué tener miedo, el equipo ha demostrado que no se achica y contra Olimpia no será la excepción, si Dios nos acompaña ganamos".

Sobre el tema de jugar ante Olimpia en Tegucigalpa y ceder la localía Nazar trasladó todo a la directiva pues fue una decisión de ellos.

"La junta directiva determinó jugar en Tegucigalpa y ahí no puedo hacer nada. Nosotros estamos agradecidos con la afición de Choluteca, no estamos en nuestras manos. Es un tema administrativo y habría que consultar el por qué, se quedó la gente de Choluteca sin ver ese partido, igual yo sé que los muchachos van a responder".

Nazar consideró al final que Marathón aún tiene posibilidades y deben cuidarse. "Yo creo que tiene posibilidades todavía, si gana los dos partidos puede acumular 7 puntos y matemáticamente puede, lo importante es que nosotros sumamos", cerró.