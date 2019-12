New York Times destaca historia de joven hondureño que sueña con ser periodista deportivo

Traducido de la pobreza, problemas sociales y un futuro incierto, el hondureño Miguel Ángel Güity Mejía, decidió emprender con 16 años su camino rumbo a los Estados Unidos en busca del "Sueño Americano".

Su travesía desde la comunidad garífuna de Corozal, La Ceiba Atlántida, al igual que su grupo de amigos estuvo marcada por momentos de hambre, angustia y sufrimiento.

Ahora con 20 años radicado en las "tierras del Tío Sam", finalmente ha encontrado su lugar traducido de pasajes de zozobra y cuesta arriba siguiendo sus sueños.

Las bestia es un recuerdo y el camino desde Guatemala, México y Estados Unidos, una desazón. Eso sí, su historia de superación no ha pasado desapercibida y ha sido captada y publicada por New York Times, uno de los periódicos más prestigiosos a nivel mundial.

"Ese fue el momento que cambió mi vida para siempre", dijo Mejía en entrevista a New York Times.

Ver: Lo más revelador de "Cuervo" Maradiaga tras dejar el fútbol

Nadie dijo que bastaba llegar a Estados Unidos y que todo cambiaría. Según relató Miguel Güity, hace unos años atrás estuvo a punto de tirar la toalla y volver a Honduras. Sin embargo, encontró refugio y fuerzas en Dios, logró graduarse de la secundaria, pero debido a su estado migratorio, no es elegible para oportunidades financieras que brinda el estado para asistir a la universidad y en cuanto a sus recursos para costearse sus gastos, se agotaron en dos meses por lo que tuvo que interrumpir sus estudios.

Ver: ESPN destaca historia de superación de futbolista hondureño

Hoy mientras espera que la vida le abra las puertas no se desespera. Espera por una beca, se inscribió en el equipo de fútbol de su iglesia Catholic Charities, sin desviar sus aspiraciones a convertirse en periodista deportivo.

"El periodismo deportivo es una de mis pasiones. Amo el fútbol, amo los reportajes y entrevistar a los jugadores. De niño solía ver ESPN por Mario Alberto Kempes. Para mí sería importante estar en Telemundo como Copán Álvarez, en Univisión como Carlos Pavón o en bein Sports como lo hace Carmen Boquín", le comentó a Diez desde Boston Massachusetts, ciudad en donde está radicando en Estados Unidos.