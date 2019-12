¡Lujo y comodidad! Olimpia le cede su camerino al Vida para enfrentar a Motagua

Motagua enfrentará esta noche al Vida por el cierre de la jornada 3 de la Pentagonal del Torneo Apertura 2019 de la Liga SalvaVida.

Lo cierto es que el equipo de La Ceiba tendrá todas las comodidades durante su visita en el Estadio Tiburcio Carías Andino gracias al detalle de Olimpia de cederles su camerino.

En el recinto capitalino hay cuatro vestidores. Dos de ellos pertenecen al Motagua y Olimpia, eso sí, cada uno está decorado y cuenta con todas las utilidades para que sus futbolistas estén a gusto.

Este a excepción de los otros dos, no están condicionados con la holgura conveniente.

Vida llega a esta instancia con una victoria (vs Olimpia) y una derrota (vs Upnfm). Actualmente tienen tres puntos y buscarán sorprender a Motagua que llega herido tras perder la final de la Liga de Concacaf y caer ante Olimpia en la segunda jornada de la Pentagonal.

El encuentro de esta noche está pactado a disputarse a las 7:00 pm. En la jornada próxima Motagua descansará y los cocoteros enfrentarán a Marathón.