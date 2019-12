Curioso: El secreto mejor guardado del presidente del Vida y cómo se gestó su compra

Seguir a @fredyro19

Hay jugadores que tienen un peso específico en el vestuario, tanto como para intervenir en el futuro de sus equipos. En la Liga SalvaVida pasó eso con un equipo protagonista del torneo Apertura 2019-20: Vida.

Fue el caso de Javier Portillo que con su recomendación convenció a Omar Romero, el empresario salvadoreño nacido en Houston, Estados Unidos que compró a los cocoteros para llevarlos a mejores escenarios y estuvo presente en el duelo del Pentagonal ante Motagua.

"Venimos a firmar los papeles de la compra, es un gusto estar en un lugar tan emblemático como este estadio",dijo el hombre que está cumpliendo su palabra en La Ceiba y tiene soñando con un mejor porvenir a los aficionados del 'Campeón de los Ochentas'.

"¿Por qué Vida? porqué creo que es el semillero del fútbol hondureño; cuando hablamos de lo que ha hecho este fútbol a través de los años siempre tenemos que hablar de Atlántida, de lo que han hecho Vida y otros equipos", explicó Romero como la razón que lo motivó.

Su meta a mediano plazo es "que estemos peleando campeonatos, ya no más descensos, venimos para el próximo año pelear un campeonato; vienen cosas importantes para el club", anticipó el máximo jerarca del Rojo.

"Darle oportunidad al técnico" Fernando Araújo "y la confianza a los jugadores" fue, según Omar, la clave para estar sorprendiendo en la Liga esta temporada.

En su mística de trabajo está que "el jugador tiene que estar preocupado por lo que hace en la cancha , no por el pago; eso ya no existe, no hay huelga, nada de eso".

SU ITINERARIO Y EL SECRETO QUE DESVELÓ

Omar Romero está desde el pasado domingo en el país y contó que "vamos a estar en La Ceiba haciendo las gestiones con los abogados; los documentos ya estaban, el que se atrasó fui yo, ya estamos aquí para la firma" y hacerse dueño del conjunto ceibeño.

Otra de las cosas que adelantó que "vienen cosas importantes como estadio, nuevas contrataciones, cosas importantes para estar en cosas importantes". Sobre la firma dice que "salió cara, pero contentos".

'Pulgarcito' Portillo es el responsable de que se haya animado a venir a Honduras: "El chaparrito se tiene que quedar, es culpa de él que yo esté aquí porque él fue el contacto con Roberto Dip y las personas para que yo estuviera aquí".

Dejó en claro que el ex Olimpia, Motagua y Real España "es parte del inventario, va con el escritorio y es parte de la venta", por lo que seguirá ligado como bastión del club.

Los refuerzos para 2020 "dependen de lo que haya pedido el profe, pero de que nos reforzamos nos reforzamos" porque a Araújo "le dimos la oportunidad de que trabajara abiertamente".