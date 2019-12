Seguir a @fredyro19

Diego Vázquez, técnico de Motagua, abandonó exultante el estadio Nacional luego de remontar una desventaja de dos goles y terminar goleando 5-2 a Vida en el duelo que cerró la jornada 3 del Pentagonal del torneo Apertura 2019-20.

"Sumamente positivo, volvimos a ser el Motagua que emociona aquí en Tegucigalpa y juega fútbol champán; con el 0-2 no era el partido que estaba mirando, merecíamos por lo menos ir ganando 3-2 o 4-2... ", comenzó analizando el estratega argentino del Ciclón.

A ese discurso inicial añadió que sus futbolistas son "unos guerreros" que "dejaron todo en la cancha, quizás el marcador se quedó un poco corto. Orgulloso de los jugadores y lo que mostraron hoy ante un partido límite", valoró.

Considera que "hacerle cinco goles a este equipo cuesta" y ahora "estamos ahí con seis puntos esperando lo que viene, con alguna diferencia favorable" puesto que "vamos a llegar a la última fecha peleando y con claras posibilidades de estar en una nueva final" de la Liga SalvaVida.

Así marcha la tabla de posiciones en el Pentagonal de la Liga SalvaVida.

Repreguntado por el término que empleó al referirse al partido jugado por los suyos, Diego dijo: "¿El fútbol champán? Le tienen que preguntar a la Francia del 98 que fue campeona... fútbol champán es fútbol de toque, con llegada, bien jugado", lanzó.

Acepta que el 0-2 con que estuvieron abajo no lo dejó "sorprendido, sino preocupado, pues no era el trámite del partido que estábamos jugando".

DENIL, UPNFM, ROUGIER, ARBITRAJE...

Cuestionado por el estado de salud del defensor Denil Maldonado, quien salió del partido por un corte en el glúteo, Vázquez apuntó que "tuvieron que hacerle puntos porque se exigió bastante en una jugada, pero no creo que sea algo grave".

Sobre la UPNFM, su próximo contendiente, mencionó que "tenemos mucho para hablar del partido de hoy, pero seguro vamos a llegar a ese partido con claras chances de estar otra vez en una nueva final, va a ser un partido duro", advirtió.

Respalda a su portero Jonathan Rougier, expresando que el segundo tanto de Vida "la pelota le picó mal, los mejores arqueros del mundo se equivocan porque juegan mucho, lo bancamos cien por cien; este es un juego de errores y los van a seguir cometiendo".

Criticó que "jugamos cada dos días" y "es una locura, pero bueno, es lo que hay y lo hemos enfrentado con lo mejor que tenemos y de la mejor manera; no me parece lógico la forma en que se ha armado este torneo, cómo se jugó la Pentagonal, la final, en contra de los intereses del mismo club y el fútbol hondureño...".

Agregó que no comprende como "una Comisión habilita a Jonathan Paz y no a Denil... jugadores de Marathón, árbitros totalmente parcializados, hoy (Óscar) Moncada no me explico por qué no dio descuento si esto se define con goles. No nos cobran penales con Olimpia...", remató.