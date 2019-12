Fernando Araújo tras dolorosa derrota ante Motagua: "Está prohibido para los jugadores reprocharse"

Es evidente que para el técnico del Vida, Fernando Araújo el hecho de estar "dolido con el resultado. En el fútbol no hay merecimiento". Así lo tradujo en sus primeras palabras en conferencia de prensa luego de caer 5-2 ante Motagua en la tercera jornada de la Pentagonal luego de ir en ventaja por diferencia de dos goles.

¿Qué ocurrió? En palabras del propio timonel, analiza el accionar de su equipo, sin embargo, más allá de su "accidente" en el Nacional, resalta y defiende a su plantilla tras la temporada de ensueño que han logrado después de cuatro años de ausencia en una fiesta grande.

Quebranto: "Estoy dolido con el resultado. En el fútbol no hay merecimiento, pero terminar de esta manera no era lo que esperábamos. Tuvimos un buen comienzo del partido y luego logran empatarnos".

Accionar: "Sintieron nuestra carga e hicieron sus goles. El partido se hizo abierto, corrimos el riesgo que corrimos. Nosotros no nos dejamos quitar nada. No hay que quitarle mérito al rival. Tienen jugadores de buen nivel y salieron acortar distancias. Nosotros trabajamos en lo que ellos iban a generar, pero no supimos aprovechar eso.

Vía libre por las bandas: "Lamentablemente no supimos manejar ese sector de la cancha en donde tuvieron buena generación de fútbol. No supimos acomodarnos para evitar eso".

Fortaleza y merecimiento: Estoy tranquilo porque el grupo ha dado todo lo que pudo. Evidentemente estamos acá gracias al apoyo de nuestro equipo. Yo siempre le digo a ellos -no nos reprochemos, mirémonos las caras y saquemos lo positivo porque de todas estas cosas también se aprende. No hay nada qué reprocharse, está prohibido para los jugadores, hay que mirarse a la cara, levantar la cabeza, recuperarse y saber que el jueves tenemos otro partido y terminar de la mejor manera. Este lugar nadie nos regaló nada.

Me voy conforme con lo que el equipo ha dado a lo largo del torneo. Estamos en una fiesta grande donde le gustaría estar a muchos equipos, pero está el Vida. Nadie nos invitó, ni nos abrieron la puerta y nos dijeron pasen. Lo ganamos nosotros con los 25 puntos que hicimos en todo el torneo.

Te puede interesar: El secreto del presidente del Vida para ejercer la compra del equipo

¿Hay posibilidades? No soy profesor de matemáticas, pero creo que si me pongo a hacer cuentas todavía me da para seguir peleando. Cuando las matemáticas digan lo contrario, veremos si todavía tenemos posibilidades. Estamos acá porque nos metimos solos, nadie nos regaló nada. Sabíamos que iba a ser difícil, pero hay que levantar la cabeza.

Triunfo clave ante Olimpia en primera jornada de la Pentagonal: Agrandarse no. Si analizas el partido -por eso somos los entrenadores y somos los periodistas-. Hay cosas que el fútbol -aparte de la parte física y está el sicológico-. Este desgaste para muchachos que no llegan a seis partidos en la primera división es un desgaste sicológico importante. A nosotros como cuerpo técnico el que -mis muchachos están agrandados- es primera vez que me lo dice un periodista. Eso no está permitido porque somos un equipo humilde que laboramos día a día.