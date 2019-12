¿German 'Patón' Mejía a la MLS?: "No se sabe, si se da sería un mejor futuro para mí"

En los últimas horas se ha mencionado una posible salida de German 'Patón' Mejía al extranjero, el Nashville Soccer Club de la MLS sería una de las opciones, pero el jugador deja claro que eso no desconcentra y que su mente está puesta con el Olimpia.

Así marcha la tabla de la Pentagonal 2019

"Eso está por un lado, ahorita no me preocupo por salir, Osman (Madrid) es el que va a saber si salgo o no, todavía tengo contrato (seis meses), he decidido que club se dirija por mí y no tener representante", comenzó diciendo Mejía sobre su futuro.

IRÍA AL EXTRANJERO

Se le mencionó el Nashville, pero el jugador asegura que "No se sabe todavía, ellos (Olimpia) me van a decir si hay una oportunidad y si sale toca tomarlo de la mejor manera, sería un mejor futuro para mí y mi familia, yo estoy mentalizado con el Olimpia".

¿Qué pasa si hay un empate en la Pentagonal?

Eso si, sabe que si es ir a los Estados Unidos sería un mejor para su carrera. "Sí, claro, la MLS es una gran liga, agradecería si algún estaría allá".

SOBRE LA PENTAGONAL

"Ya sabemos el resultado de Motagua, ahora estos se puede definir por goles también, mañana tenemos que ganar si o si", expresó.

Sabe que la prioridad es ganar, pero que si se puede golear no van a perdonar. "La UPN la tiene más clara. Estos se va a definir por goles. Primero vamos por los tres puntos, si se da la diferencia de goles, lastimosamente no se dio ante Motagua".



German Mejía cambió de volante a lateral por la derecha en los últimos torneos con el Olimpia.

También se refirió al Vida, equipo que los derrotó en el inicio de esta Pentagonal. "Vino y se comió cinco, contra nosotros eran unos animales, así es contra el Olimpia, todos se juegan la vida porque quieren estar aquí, es el equipo más grande".

German Mejía habló de los tres triunfos que sacaron en la misma cantidad de partidos que se enfrentaron ante el Motagua. "Tres de tres, la vez pasada dijo que los quería enfrentar en Liga Concacaf pero no se pudo. No es agrandarme pero en la última si hubiera estado yo sería otro tema".

Otro de los temas fue que a la última fecha Marathón puede llegar eliminados y eso les puede favorecer, pero 'Patón' Mejía conoce a Héctor y sabe que ese no será motivo para que sea fácil. "Mi papá Vargas no se presta para eso, Vargas no te va a venir a regalar nada, jamás".

Cerró. "Llegó el tiempo de romper la sequía del título, no le podemos quedar mal a la afición, ojalá que las que fallamos ante Motagua no nos vaya a afectar".