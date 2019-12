¡Solo hay un eliminado! Los escenarios del Pentagonal del torneo Apertura 2019-20

Seguir a @fredyro19

Jugadas tres jornadas del Pentagonal final del torneo Apertura 2019-20 de la Liga SalvaVida los escenarios cada vez son menos y Olimpia mantiene más vivo que nunca su sueño de campeonísimo.

Los albos, líderes de las vueltas regulares con un récord de 44 puntos, aspiran al cetro sin necesidad de disputar la final que merecidamente se aseguraron con las vueltas.

Ganando sus últimos dos juegos contra UPNFM y Marathón, el equipo de Pedro Troglio podrían conseguir algo que no se ve desde la temporada 1992-93 cuando justamente este mismo club celebró por todo lo alto.

Eso sí, en caso de Motagua hacer lo propio ante Lobos en la última fecha de esta liguilla y llegar a nueve unidades, las mismas a las que puedan arribar los leones, entraría en juego el tema de la mejor diferencia de goles.

¿Qué pasa si dos o más equipos empatan en puntos en la Pentagonal?

En ese escenario también están los 'estudiosos', quienes si bien cierran su participación contra los dos poderosos contendientes de la capital, dependen de sí mismos y no pueden ser descartados por su condición de único invicto y aspirante a la mayoría de puntos.

El Monstruo (un punto en dos juegos), uno de los favoritos al título antes que iniciara el campeonato, se ha venido desinflando en esta etapa y es el que menos posibilidades posee antes de recibir a Vida por la jornada 4 este jueves en San Pedro Sula.

A Olimpia no solo le basta con ganar sus dos partidos restantes del Pentagonal para ser campeonísimo, pues tiene que velar porque Motagua no venza a UPNFM o su diferencia de goles no sea mayor.

El miércoles será el trascendental UPNFM-Olimpia en el Nacional de Tegucigalpa (7:00 pm) y un día después el Marathón-Vida, siendo los cocoteros hasta el momento el único eliminado de esa pugna por llegar a la gran final.

"Volvimos a ser el Motagua que emociona aquí en Tegucigalpa y juega fútbol champán".

LOS ESCENARIOS DEL PENTAGONAL

1. ¿Cómo sería campeonísimo Olimpia?

Ganando sus dos partidos contra UPNFM y Marathón y, en caso que Motagua haga lo propio ante Lobos, tener mejor diferencia de goles que las águilas.

2. Así se metería Motagua a la final.

Ganando su partido restante y que Olimpia no derrote a UPNFM o Marathón en uno de sus dos juegos que le faltan; en caso que el León lo haga, superarlo en el cociente de goles.

3. El camino a su primera gran final para UPNFM.

Obtener cuatro puntos en sus restantes dos encuentros ante Olimpia y Motagua o conseguir los tres puntos contra el Ciclón en la última fecha, que los merengues no les ganen por más de un gol este miércoles y tampoco pasen del empate contra Marathón en el cierre.

4. La forma en que Marathón puede soñar con la final.

Ganando sus dos juegos restantes contra Vida y Olimpia, que Motagua pierda con UPNFM en la jornada 5 y que los mismos Lobos, una fecha antes, no ganen por una diferencia mayor a dos goles a los albos.

5. Vida está matemáticamente eliminado.

El Rojo solo aspira con llegar a seis unidades en el actual Pentagonal tras perder con UPNFM y Motagua.