Darixon Vuelto sollozando: "Le prometí a mi madre una casa y gracias a Dios así fue"

A unos la vida se encarga de darle todo lo necesario para crecer al nacer en cuna de oro, pero el caminar de Darixon Vuelto desde su infancia hasta que se encontró con el fútbol, fue completamente diferente.

El oriundo de Sambo Creek es un ejemplo viviente de cientos de niños que cada día se levantan de su cama plegable para saltar al campo en busca de comenzar a rodar un cortometraje en este deporte. Lleno de ilusión, pasión y mucho compromiso con sus sueños.

A sus 21 años desde su ascenso en el Victoria con más de 400 goles en las inferiores, Balón de Oro en el 2013 (Sub-15), seleccionado nacional con Honduras, su paso fugaz por el Tenerife de la segunda división de España, su traspaso al Portland Timbers (Estados Unidos) y ahora su actualidad en Real España hay mucho por contar detrás de ello traducido en sus inicios desde su infancia.

En entrevista a Diario Deportivo Diez, pisamos la cancha de fútbol de Sambo Creek. Un lugar que le trae muchos recuerdos a aquel pequeño Vuelto cuando correteaba descalzo.

"Siempre que se da la oportunidad en torneos navideños juego. Trato de compartir con la gente que me vio crecer. Aquí nací, creí y viví parte de mi adolescencia. En este campo empezó todo mi sueño cuando jugaba descalzo", relata entre signos de nostalgia mientras pisa el pasto verde.

Darixon Vuelto posa junto a los niños de la comunidad de Sambo Creek. Foto: Edgar Witty

Lo cierto es que sus comienzos antes de saltar al fútbol no fueron nada fáciles. El hecho de crecer en un hogar desintegrado y los pocos recursos económicos hicieron del aquel niño una osadía, siendo nómada de un hogar a otro. Nunca fueron estableces.

"Fue una niñez muy dura. He estado trabajando para que mi hijo no pase lo que yo pasé. Habían días en los que no tenía a dónde dormir o comer. Con mi madre nos pasábamos cambiando de casa y de los apartamentos nos echaban. Lo que viví no fue nada fácil, pero para mí siempre fue una motivación. Siempre le prometí a mi madre -no te preocupes-, yo te voy a sacar de esta, el día de mañana te voy a comprar una casa y gracias a Dios así fue", reveló casi sollozando.

Y agrega: "Cuando estaba en el Victoria pasé hambre, a veces no tenía para ir a entrenar. Tenía que estar en el pueblo pidiendo que alguien me regalara entre cinco a diez lempiras para el pasaje.

Sin embargo, la vida le ha dado un nuevo fruto a Darixon Vuelto. El nacimiento de su hijo (Diandry) en el 2019 le ha dado un giro inesperado sumando cada día sus ganas de vivir y prosperar.

Marcos de Vuelto colgados en la pared en la sala de la casa que le mandó a construir a su madre

"El hecho de ser padre me cambió la vida. Es de lo mejor que me ha pasado. Estoy agradecido con Dios por hacerme padre de familia. Mi hijo me ha enseñado sobre el amor hacia un hijo, me ha demostrado el amor que tiene mi madre hacia mí. Es un plus más de no darme por vencido. Por él estoy acá", comenta Darixon Vuelto.

Esos episodios para Darixon Vuelto son pasajes que nunca olvida, pero que son como cimientos de fortaleza para el hombre, ser humano y futbolista que anhela ser. El futuro le espera.

"Mi mayor sueño es consolidarme en el extranjero. Eso es lo que me ha faltado y primero Dios lo pueda lograr", cerró.

Datos de Darixon Vuelto

Nombre: Darixon Eniel Vuelto Pérez

Edad: 21 años

Nacimiento: 15 de enero de 1998

Debut: 7 de septiembre de 2013 (Olimpia vs Victoria)

Clubes: Victoria, Tenerife, Real España, Portland Timbers