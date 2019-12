Darixon Vuelto: "Fue un fracaso para nosotros quedar fuera de la Pentagonal"

En la segunda parte de la entrevista con Diario Deportivo Diez, el delantero hondureño, Darixon Vuelto guardó lugar para resumir su 2019 tildándolo como uno entre "tristeza y alegría".

Traducido de las palabras del joven ariete de 21 años, el hecho de cerrar sin títulos y de haber quedado fuera de la Pentagonal del Apertura, fue un completo "fracaso". En lo demás resalta su accionar con la Sub-23 de Honduras y convocatoria de Fabián Coito para los juegos en la Liga de Naciones de Concacaf.

"Fue un 2019 entre tristeza y alegría por quedar fuera de la Pentagonal, era algo que queríamos. La felicidad por haber cumplido uno de mis sueños como estar en la selección mayor de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf", comenzó relatando.

Y agregó: "No esperábamos cerrar este año sin título. Real España como un equipo grande siempre tiene que estar peleando los primeros lugares. Fue un fracaso para nosotros quedar fuera de la Pentagonal, pero no es de bajar la cabeza, hay que levantarla porque esto apenas comienza".

En lo personal tiene claro que "tuve mis altibajos, pero estoy agradecido con Dios He vivido momentos difíciles. En este último torneo no se dieron las cosas como esperábamos, pero solo nos toca seguir trabajando para lo que se viene.

Ahora Vuelto remembra en su amargo pasaje con el entrenador tico Hernán Medford al mando del club cuando fue enviado a las reservas. No lo cuestiona, solo tiene palabras de halagos para él, pero admite que no la pasó bien.

"Nosotros pensábamos qué iba a pasar acá, el hecho de cambiar de técnico no es fácil. Uno piden una cosa y otros te piden otras. Eso te hace estar inestable. Momentos de frustración fue cuando me mandaron a jugar con las reservas. Eso me molestó mucho porque venía haciendo las cosas bien. El profe tomó una decisión y me tocó aceptarla", soltó.

Además añadió que "no me explicó el porqué, él hacía sus cosas. Yo acepté la decisión. Él es un entrenador muy exigente, eso le viene bien al jugador hondureño. A nosotros los catrachos tienes que estar encima exigiendo para sacar lo mejor de él. Para mí es un buen técnico".

Finalmente, esperar cumplir sus seis meses restantes con el club. Admite que ha tenido ofertas de equipos hondureños como Olimpia, pero su centro de atención está basada en volver a salir al extranjero como lo hizo hace algunos años en el Tenerife (segunda división de España) y Portland Timbers (USA).

"Mi deseo es seguir en Real España estos últimos seis meses. Si se da la oportunidad, salir salir al extranjero, sino seguir en España tratando de hacer las cosas bien, pero uno siempre sueña en grande", cerró.