Omar Romero sobre ofertas a Marvin Bernárdez: “El que quiera salir no saldrá de gratis”

El empresario salvadoreño Omar Romero, presidente y nuevo dueño del Vida de la primera división de Honduras, se refirió a la actualidad del equipo, el panorama que se viene en cuanto a fichajes y negociaciones de cara al próximo torneo Clausura 2019-20.

En su gestión como nuevo mandatario, el conjunto cocotero alcanzó a llegar a una liguilla (ahora Pentagonal) en su primera temporada después de cuatro años y medio, logro por el cual felicita a la plantilla y su cuerpo técnico más allá de juzgar lo hecho en la Pentagonal.

Sin embargo, en el ocaso de esta campaña no hay tiempo para perder, por lo que la junta directiva ya tiene su visto bueno a peticiones de Fernando Araújo para mover sus piezas y fortalecer la plantilla.

Llegada de nuevos refuerzos a petición de Araújo: “Osman Vélez, quien es el presidente operativo deportivo del equipo ya está buscando refuerzos que ha pedido el técnico. En fin, el técnico es quien decide a quién quiere dentro del plantel.

Futbolistas se ofrecen al Vida: “Hay algunos jugadores que nos han contactado directamente, algunos de Liga Nacional y de selección, todo dependerá de las negociaciones. Los nombres serán hasta que tengamos la firma de los jugadores. Si nos vamos a reforzar, nos vamos a reforzar bien. Serán jugadores de primer nivel, mejor de los que tenemos.

Marvin Bernárdez solo se irá en caso de venta: "Hemos tenido pláticas con Duilio Davino, es el presidente del club y amigo mío. Hemos hablado sobre Marvin Bernárdez, también con otro promotor que está interesado, por sus cualidades el fútbol mexicano lo necesita. Esto es negocio y se tiene que hacer como negocio todo. El jugador que quiera salir no saldrá de gratis. Quien tenga contrato con nosotros y quiera salir se le dará la oportunidad, siempre y cuando sea pagado”.

Bajas y altas: “No será un 2020 más tranquilo, tenemos apenas semanas para poder trabajar. Solo nos quedan tres semanas para reforzarnos. Quien se quiera quedar, se queda, no estamos corriendo a nadie, el rendimiento del jugador habla por sí mismo.Uno de los promocionales que se ha hecho es que despertó el gigante. A mí no me sorprende ver al Vida allí. Se ha trabajado para estar en esta instancia. No pensábamos perder ante Motagua, pero es un equipo grande, un modelo que necesitamos aprender.

Invertir con sabiduría y estructura establecida: Cuando invertimos en el Vida no invertimos en cualquier equipo. No fue como que -están bonitos los colores rojos, no-. Lo hicimos porque el Vida es un semillero. Estamos hablando con todo lo que han hecho en los últimos años. La venta de jugadores debe ser explotada.

De nada sirve abrir la chequera, gastarse un millón de dólares y ser campeón. Conocemos a muchos equipos -con el respeto- aún están en Liga Nacional, pero pelean descenso. Si no tienes una estructura de una empresa, nunca vas a pasar de ganar un campeonato, celebrar y decir que ganaste, pero nunca mantuviste la empresa.

Reto dentro de los próximos tres años: Vamos a buscar el campeonato lo antes posible, pero antes de eso tenemos que saber que la estructura dentro del equipo tiene que estar bien establecida. Yo el campeonato lo voy a buscar desde el próximo torneo, pero es un proyecto a largo plazo.