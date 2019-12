Pedro Troglio estalla: "Hay un pacto de caballeros al que UPN aparentemente ha accedido"

Pedro Troglio dio la cara en conferencia de prensa tras la victoria ante los Lobos de la UPNFM por la cuarta fecha de la pentagonal del torneo Apertura.

El DT del Olimpia tocó el tema de José Mario Pinto, que no pudo jugar esta noche por un "pacto de caballeros" que existe entre ambos clubes, tal como lo ha confirmado el propio Troglio, dejando claro que eso pasa en todo el mundo.

Ver también: Lo que necesita Olimpia para ser campeonísimo

Al Olimpia nadie le ha ayudado, aclara el estratega argentino. "En cuanto a quién juega y quién no, Messi juega en el Barcelona muchachos, allá en España, acá este es un equipo parejo, juegan bien, tranquilamente no me hace diferencia si jugó Güity o no, ganamos y hemos ganado también en Choluteca, hemos ganado allá, hemos ganada acá, creo que el problema lo han armado ustedes, con respecto a todo esto. Parece que solamente se gana hoy por ayuda, hicimos 44 puntos, ganamos los clásicos, la verdad creo que es de desmerecer el trabajo de los jugadores. No iba a decir nada, me han faltado el respeto y por eso los jugadores no va a hablar hoy, están indignados, vine a dar la cara yo nada más, me parece que se está desmereciendo un trabajo de los jugadores muy buenos, Hay tiempo para matarnos, sino salimos campeones nos matarán", dijo sobre la polémica que se armó en torno al choque entre UPNFM y los albos.

Posteriormente, Troglio habló de lo ocurrido con José Mario Pinto, que no pudo estar en la cancha.

Además: Názar habla de confabulación para que su equipo perdiera ante Olimpia

"De entrada parece que nosotros hemos llegado acá porque nos han dado una mano, que nos han ayudado en todos los partidos, que me traigan a mí todas las muestras donde ellos me ayudaron, yo no voy a explicar el tema de que no jugó Pinto y Suazo, han hecho un causa nacional con eso. Les cuento cómo es el mundo, ustedes que son periodistas tendrían que ir a averiguar, porque lo vivo en todos lados donde he estado. Un equipo le presta a otro club un jugador gratis y vos te hacés cargo del sueldo, hay un pacto de caballeros que contra vos no juega, porque es lógico, sino no te presto un jugador y listo. Olimpia no solo lo presta, sino que aparte le paga el sueldo. Hay un pacto de caballeros, al que UPN aparentemente ha accedido. El otro día han jugado, el partido anterior, es así. Imaginate que llegamos a una final con UPN nosotros, la finalísima, minuto 90 del segundo partido, Olimpia está siendo campeón y Pinto hace el gol, cómo vuelve ese joven acá, cómo lo recibe la gente del Olimpia, un joven que lo estamos haciendo crecer, hay que cuidar a los jugadores en su futuro. Acá no hablan ustedes de fútbol, hablan del quilombo, del problema, acá no pasó nada. Si jugaba Pinto igual le podíamos ganar a la UPN".

Posteriormente, a Troglio le volvieron a preguntar de Pinto y explotó. "Yo ya hablé, si quieren hablar de fútbol hablo, sino me voy a casa".

MÁS FRASES DE TROGLIO

CORTO DE GOLES

"Creo que se pudo hacer más, teniendo en cuenta que se habían hecho tres goles en el primer tiempo, pero creo que también se sintió mucho el venir de jugar un clásico hace cuatro días, el desgaste fue grande y creo que en el segundo tiempo se sintió. El temor también, no jugás tranquilo por el evitar que acorten diferencias, se buscó mantener el cero, se tuvo que correr mucho y hubo un desgaste. Hubo situaciones fáciles que no concretamos, pero ganar un partido por diferencia de tres goles ante un equipo como Lobos me deja satisfecho.

TRÁMITE DEL PARTIDO

"Nosotros quisimos hacer un gol más, pero la verdad venimos de un desgaste el pasado sábado, jugar un clásico no es lo mismo que jugar un partido normal por todo lo que significa. Lo sentimos, no estuvimos finos en las que tuvimos, pero repito, en la previa del partido si me decís que lo ganaba por tres goles de diferencia era bueno, me voy feliz, pero no termina, todavía falta un partido más. Va a ser durísimo, esperamos estar a la altura el día domingo.

DEPENDEN DE SÍ MISMO

"Los dos tenemos partidos difíciles, todos con chances, si gana Marathón los cuatro clubes llegamos con chances de ganar el pentagonal. Será una final el día domingo, vamos a tratar de descansar y llegar de la mejor manera posible porque hemos sentido el peso del clásico, el peso de hoy, así que el domingo se juega mucho más".

PRESIÓN POR JUGAR CON MARATHÓN

"Tranquilos, este equipo ya ha pasado por momentos difíciles, después de Saprissa, después de dos fechas de perder con Platense, siempre se ha levantado, la otra vez también arrancamos perdiendo con Vida y luego teníamos que jugar un clásico y los muchachos respondieron con altura. Para mí no es solamente ganar finales, hay pequeñas finales dentro de un campeonato que demuestran el carácter y personalidad del equipo".