Ronald Montoya enciende la mecha: "Olimpia está buscando maneras para ser campeón"

Seguir a @fredyro19

El defensor de Lobos de la UPNFM, Ronald Montoya, le metió más leña al fuego y disparó duro y parejo una vez terminó el partido de la Pentagonal que Olimpia les ganó 3-0.

La ausencia de José Mario Pinto, jugador propiedad de los leones, fue la gota que derramó el vaso y provocó que el zaguero lanzara una serie de acusaciones contra el arbitraje, los leones y hasta ¡su dirigencia!

Sobre la ausencia de Pinto en el choque de la jornada 4 de la fase final de la Liga SalvaVida declaró que "la tomamos mal porque sabemos que es un jugador clave".

De paso atizó diciendo que lamenta que "un equipo grande como Olimpia" haya enviado a su junta directriz "notas un día antes de que no puede participar sino le van a retener un sueldo o lo van multar".

Pedro Troglio estalla: "Hay un pacto de caballero al que aparentemente UPN ha accedido".

Fue contundente al decir que, "para mí ya empañó, si quedan campeones, la copa; sabemos que Olimpia ha buscado por varios medios quedar campeón, pero debería ser algo sano que ellos puedan celebrar sin hacer mañas".

UPNFM no pudo con Olimpia en un partido del Pentagonal final que estuvo rodeado de polémica antes, durante y después.

FUE MUY CRÍTICO CON OLIMPIA

"Para mí esto ya empañó la Liga, que debe poner las barbas en mejorar, pues Olimpia está buscando maneras para ser campeón", expresó sin mediar palabra Montoya.

Afirmó que "sospecho de los árbitros también, pero eso ya no lo puedo juzgar, queda en manos de Dios y a trabajar para el siguiente partido" contra Motagua.

En relación a su directiva indicó que su actitud "molesta, nosotros somos locales en Choluteca, me imagino que haya habría sido diferente el partido... no es justificación, somos once contra once, pero la localía pesa", lamentó.

No sabe que arreglos habrá entre dirigencias, espetó, y se limitó a decir que "molesta de la directiva que no tomó la opinión del cuerpo técnico y los jugadores...decidieron de un solo que se iba a jugar en Tegucigalpa", remató.