Presidente de la UPNFM anuncia "investigación" sobre caso José Mario Pinto y John Paul Suazo

El rector de la UPNFM y presidente del club de fútbol, Hermes Díaz, afirma estar sorprendido ya que no comprende las razones del por qué los futbolistas José Mario Pinto y John Paul Suazo no jugaron ante Olimpia.

En declaraciones brindadas al canal Qué Hubo TV en medio del partido que cayeron derrotados 0-3 ante los leones, Díaz anunció que hará una investigación ya que existe un mal sabor de boca sobre cómo se han dado las cosas.

"Me sorprende porque pensé que (José Mario) Pinto iba a ser de la partida y vine al estadio con la ilusión de verlo porque es alguien que ha aportado mucho, es un muchacho con disciplina y buen fútbol que conecta a los demás, pero al ver la alineación me sorprendió y mañana voy a consultar al doctor Nazar del por qué no fue de la partida porque como aficionado y presidente del club siento que falta acá y si él estuviera en la cancha el resultado no fuera otro", explicó el rector.

Lázaro Yanez terminó muy triste al final del partido por la goleada y todo lo que pasó alrededor.

Hermes Díaz adelanta que si llega a confirmar que la directiva del Olimpia fue quien prohibió la participación de estos dos futbolistas, tomarán medidas al respecto y será la de no tener en el plantel más futbolistas de este club.

"Hay que respetar que Olimpia es un equipo de mucha tradición, fuerte, extraordinario, lo ha demostrado en el torneo, pero nos queda esa duda. Lo que he escuchado en las redes sociales me deja un mal sabor, yo no dudo de la credibilidad, de la historia que ha hecho Olimpia, su directiva, pucha, sería de mal sabor saber que al final después de que el jugador ha estado con nosotros se le prohíba jugar , yo no creo eso, sería un daño para el fútbol y si esas fueran las condiciones no creo que la UPNFM estaría dispuesto a seguir albergando mas jugadores en estas condiciones", anunció.

Y cerró: "Tenemos que hacer una investigación de lo que pasó, además en los contratos FIFA prohíbe eso de poder entorpecer lo que va más allá del juego limpio".