¡A remontar! Herediano le pega primero a Alajuelense en la final de Costa Rica

Alajuelense tendrá que remar contra la corriente para poder garantizarse el título de Costa Rica, pues este miércoles sucumbió 2-0 en su visita a Herediano por la final de ida del torneo Apertura.

Los tantos de Francisco Javier Rodríguez, a los minutos 14 y 33, dieron la victoria a los 'florenses' contra el onceno de los catrachos Alex López y Henry Figueroa.

Ambos jugadores, uno ex Olimpia y el otro ex Motagua, estuvieron desde el inicio pero no pudieron hacer nada para revertir la historia.

La vuelta entre estos colosos del balompié 'pura vida' se llevará a cabo este domingo en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, a las 3:00 de la tarde.

¡OBLIGADOS A REMONTAR!

Si los 'manudos' ganan la serie serán campeones, pero si Herediano es el vencedor obligará a jugar dos partidos más para determinar quién es el monarca del año.



Esto será así debido a que Alajuelense fue el líder de las vueltas regulares luego de 22 jornadas y por ello ganó el derecho a disputar una "Gran Final" contra el ganador de la segunda ronda.

El último cetro del combinado que defienden los hondureños fue el del Invierno 2013-14 (en Honduras sería Apertura) ante Saprissa, por lo cual resulta preponderante remontar para poner fin a seis años de sequía.