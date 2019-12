Elmer Güity pide al Olimpia ir al Real España: "Ojalá se me dé la oportunidad de estar en la realeza"

Elmer Güity (23) está desesperado por encontrar estabilidad futbolística y sabe que en el Olimpia no la ha tenido y no la tendrá, tal parece, por eso, el jugador comienza a ver opciones fuera de la entidad capitalina.

Fue el propio jugador quien reveló que ya tenía pláticas con la gente del Real España, club en que realizó sus divisiones inferiores para luego pasar a las reservas especiales del Club Olimpia.



"Toca esperar lo que diga la gente de Olimpia porque tengo contrato con ellos. No he tenido mucha participación y me siento un poco inconforme y entonces mejor salir a buscar otros aires y ojalá se me dé la oportunidad de estar en la realeza, que fue donde tuve mis principios como jugador", sorprendió al decir Elmer Güity.

Elmer Güity ha tenido pocos minutos de juego bajo el mando de Pedro Troglio.

Ya habló con un dirigente del Real España

Al ser consultado si ya ha tenido reuniones con la dirigencia del Real España. "Hemos hablado con un dirigente pero estamos tranquilos, quien decide y que tiene la última palabra es Olimpia porque tengo contrato con ellos y porque ellos son los que mandan, ojalá que se dé, quiero buscar nuevos aires y tratar de ir a hacer las cosas de la mejor manera al club".

Güity Centeno nada más ha visto 226 minutos de juego, traducidos en seis partidos bajo la era de Pedro Troglio en el Olimpia en este Apertura-2019, cuestión que al jugador no le parece y por lo cual estaría fascinado de ponerse la camiseta aurinegra y llegar como cedido.



"Claro (que iría al Real España) un jugador es feliz jugando y lamentablemente no se me está dando porque hay mucha competencia aquí en el equipo. Estoy en mi deber de buscar otros aires y si Real España se ha acercado, pues tomar la oportunidad de la mejor manera, si se da pues bien y si no a seguir trabajando, a ver qué pasa en los últimos momentos", expresó.

Elmer Güity, quien tuvo un paso fructífero por el Juticalpa, donde jugó prestado (25 juegos, 5 goles), sabe que no puede cerrarle las puertas a ningún club del ruedo nacional y por eso estará abierto a cualquier posibilidad



"No le cierro las puertas a nadie, sea Real España, Marathón, cualquier club, uno es profesional y donde uno esté bien debe ir de la mejor manera", cerró diciendo el futbolista hondureño, de quien se dice también tendría una propuesta de la segunda división de España.