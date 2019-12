El escándalo de la Liga en Honduras: Olimpia, Pinto, UPN y la 'cláusula del miedo'

La previa del duelo de la tercera jornada de la Pentagonal entre UPN y Olimpia siempre fue de polémica. Las habladurías de los aficionados comenzó cuando la cúpula dirigencial de Los Lobos cedieron a su localía en Choluteca para llevar el juego al Nacional de Tegucigalpa para recaudar así una mejor taquilla.

En fotos: Lo que no se vio por TV del UPN - Olimpia



Desde ese día se comenzó con el vaivén de comentarios de todos los sectores. Pero la mecha que encendió todo fue cuando se conoció que el Olimpia había ordenado a la UPN que sus dos jugadores cedidos en la entidad estudiosa, José Mario Pinto y Jhon Paul Suazo, no jugaban el miércoles frente a ellos.



Pinto venía siendo el futbolista estrella del cuadro naranja en los últimos juegos, donde aportó goles y asistencias, además de un juego brillante que infringió temor a los merengues que dijeron 'no juega'. Esta 'cláusula del miedo' se ha puesto en práctica en todo el mundo pero las formas en cómo se ejecutó fue lo que generó suspicacia.

José Mario Pinto llegó al Estadio Nacional pero no jugó ante Olimpia.



DIEZ conoció ocho horas antes del encuentro, mismo que los merengues saldaron con triunfo de 0-3, que ambos jugadores no iban a estar en el cotejo, pese a las declaraciones que ventiló el vicerrector de la Universidad Pedagógica Darío Cruz donde aseguraba que los muchachos sí iban a jugar.



Luego de todo eso, los fanáticos merengues la emprendieron contra periodistas de diferentes medios que informaron tal hecho, horas más tarde el Olimpia giró un comunicado que no despejó las dudas. Sí recordaron la fecha en donde Jose Mario Pinto jugó frente al Olimpia por las vueltas regulares, pero no admitía ni desmentía el tal mencionado pacto que los dos clubes tenían.



En medio de tanto ambiente sombrío, Diario DIEZ constató a las 5:15 de la tarde que lo informado horas antes era un hecho: José Mario Pinto y Jhon Paul Suazo no iban en convocatoria y por ende no jugaban frente a los leones, club dueño de su ficha. Minutos antes del inicio del duelo, Pinto llegó al Estadio Nacional y se limitó a decir que no jugó por "decisiones".





Declaraciones post partido; hablan de investigaciones

Al final, el equipo de Pedro Troglio ganó y sumó tres puntos vitales en un juego marcado por la polémica. El Viejo León se ubicaba como líder de la Pentagonal pero la fiesta y el berrinche no habían terminado. El primero que tomó la palabra fue Salomón Nazar, quien destapó la olla.





"Nunca había habido tanta confabulación para que un equipo perdiera como hoy. Primero se trae el partido para acá (Tegucigalpa), segundo nos niegan la posibilidad que juegue (José Mario) Pinto y John Paul (Suazo) y de remate nos ponen el peor árbitro del torneo (Armando Castro). Entonces, no digo que Olimpia tenga la culpa porque en el primer gol hay una falta previa, en el de Benguché hay una mano y no nos pitan un penal, no hicimos el mejor partido, estoy de acuerdo".



Posteriormente el rector de la UPNFM y presidente del club de fútbol, Hermes Díaz, afirmó estar sorprendido ya que no comprende las razones del por qué los futbolistas no jugaron.



"Me sorprende porque pensé que (José Mario) Pinto iba a ser de la partida y vine al estadio con la ilusión de verlo porque es alguien que ha aportado mucho, es un muchacho con disciplina y buen fútbol que conecta a los demás, pero al ver la alineación me sorprendió y mañana (hoy) voy a consultar al doctor Nazar del por qué no fue de la partida porque como aficionado y presidente del club siento que falta acá y si él estuviera en la cancha el resultado no fuera otro", explicó el rector.

Olimpia derrotó 0-3 al UPN por la Pentagonal 2019.



Díaz fue más allá y continuó declarando: "Hay que respetar que Olimpia es un equipo de mucha tradición, fuerte, extraordinario, lo ha demostrado en el torneo, pero nos queda esa duda. Lo que he escuchado en las redes sociales me deja un mal sabor, yo no dudo de la credibilidad, de la historia que ha hecho Olimpia. Sería de mal sabor saber que al final después de que el jugador ha estado con nosotros se le prohíba jugar , yo no creo eso, sería un daño para el fútbol y si esas fueran las condiciones no creo que la UPNFM estaría dispuesto a seguir albergando mas jugadores en estas condiciones".



Y cerró: "Tenemos que hacer una investigación de lo que pasó, además en los contratos FIFA prohíbe eso de poder entorpecer lo que va más allá del juego limpio".



Por su parte, Pedro Troglio defendió su causa al aducir que "hay un pacto de caballeros al que UPN aparentemente ha accedido; el otro día han jugado, el partido anterior, es así. Imaginate que llegamos a una final con UPN nosotros, la finalísima, minuto 90 del segundo partido, Olimpia está siendo campeón y Pinto hace el gol, cómo vuelve ese joven acá, cómo lo recibe la gente del Olimpia, un joven que lo estamos haciendo crecer, hay que cuidar a los jugadores en su futuro. Acá no hablan ustedes de fútbol, hablan del quilombo, del problema, acá no pasó nada. Si jugaba Pinto igual le podíamos ganar a la UPN".

Quien terminó de rematar el tema fue Ronald Montoya, uno de los capitanes de Los Lobos al asegurar que: "Para mí esto ya empañó la Liga, que debe poner las barbas en remojo, pues Olimpia está buscando maneras para ser campeón; sospecho de los árbitros también, pero eso ya no lo puedo juzgar, queda en manos de Dios".