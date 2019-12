La llamada a José Pinto, los pecados de Olimpia, Upnfm y la polémica "cláusula"

¿Ético o no? ¿Legal? ¿Necesario? Estas son algunas preguntas que la gente se hace en torno a la polémica de José Mario Pinto y John Paul Suazo. Lo cierto es que Olimpia ha hecho una campaña extraordinaria, 44 puntos cosechados en las vueltas regulares, pero este episodio manchó un poco a raíz de la “diligencia” de uno de sus directivos.

Quitarle mérito a los blancos sería injunto, están a punto de acabar con la sequía de seis campeonatos sin título y lograr así la Copa 31. Hay varios pecados que se han cometido en el caso y que abonan a la duda de la honorabilidad de algunos directivos catrachos.

1. Dejar crecer el rumor desde el martes sin pronunciarse al respecto

La noticia empezó a surgir en redes sociales el martes en la noche, Diez confirmó que ambos no jugarían por una llamada que recibieron y fue hasta el miércoles por la tarde que Olimpia sacó un comunicado.

En el mismo “desmentían que ambos futbolistas no podían jugar por estar prestados”, algo que contradijo Pedro Troglio quien dio una versión distinta aduciendo que sí había un pacto de caballeros.

2. La llamada de Osman Madrid a Pinto

Fue este directivo quien hizo la gestión para que Pinto y Suazo no jugaran, así lo confirmó Henry Oliva, preparador físico de Lobos. “Ustedes ya eso lo saben, otras personajes ajenas a nuestra institución hablaron para que el jugador no estuviera, ustedes no buscan a la persona... Osman Madrid llamó al jugador, ustedes ya lo saben”, mencionó Oliva a HRN.

El periodista Mauricio Kawas dijo en torno al tema: “La directiva de Olimpia metió las patas horrible con lo de Pinto y Suazo. Han empañado el buen trabajo de su cuerpo técnico y jugadores”.

3. El comunicado de Olimpia que luego Troglio contradijo

Como bien se dice en el punto uno, Troglio contradijo el comunicado de Olimpia al decir que sí había un pacto, situación que en el escrito los blancos desmintieron... ¿Entonces?

Claramente el argentino actúa de buena fe y demuestra que hubo tal gestión, además que era algo normal tomando en cuenta que Olimpia le paga a dichos futbolistas.

4. La directiva de Upnfm deja mucho que desear

La directiva de Lobos también tiene su cuota de responsabilidad pues dejaron que se les pasara por encima. Dejaron a un lado el trabajo de un técnico y accedieron a una “cláusula” que para muchos existió, para otros no.

Desde que se viralizó esto en redes sociales mostraron total desconocimiento y poca comunicación con la directiva de Olimpia, Salomón Názar y jugadores involucrados.

5. Se le bota el trabajo a Salomón Názar

El doctor mostró su molestia, aseguró nunca haber visto “tanta confabulación” pues le sacaron de Choluteca y de un día a otro le quitaron dos piezas.

La llamada de Madrid hizo que el estratega armara un nuevo 11 ya que en la práctica del lunes ellos se encontraban en el esquema. Cabe mencionar que Ronal Montoya, jugador de Lobos, denunció que “enviaron notas un día antes para que no jugara, sino le iban a retener su sueldo o lo iban a multar”.