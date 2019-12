Jorge Pineda: "Olimpia ha estado a la altura y tiene más opciones para quedar campeón"

El Marathón quedó sin opciones de avanzar a la final tras empatar 2-2 con Vida en el Yankel Rosenthal. Jorge Pineda, se refirió al un buen torneo que hicieron, pero al final del mismo se fue cayendo y eso les afectó en la Pentagonal.

"Sabíamos que era importante ganar, para así ir a Tegucigalpa a buscar un resultado, pero nos pasó factura la confusión final, teníamos la ilusión a ese último partido", dijo.

Adelanta que no van a ir a regalar nada pese a que ya no aspiran a clasificar a la final del torneo Apertura.

"Esto es de profesionales, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para seguir sumando, el profesor decidirá quienes viajarán, seguramente lo harán los que han estado jugando".

Adelanta cambios en el Marathón para el Clausura

Pineda se refirió a lo que se viene en la institución esmeralda para el Clausura 2020.

"Son entre 15 a 16 jugadores que le ponen el pecho al equipo, los demás están esperando que pasen los partidos para tener oportunidad, ahora solo queda cerrar bien el torneo, queríamos darle algo diferente a nuestra gente", comentó.

Sobre el futuro del Marathón. "Esperamos que el profe se reúna con la directiva, me imagino que se irán y vendrán jugadores y cuándo se inicia la pretemporada".

Sabe que esa derrota en el inicio de este mini torneo les afectó. "Nos pasó factura en la Pentagonal no ganarle a Motagua, luego contra la UPN nos empatan".

El Yankel Rosenthal no fue su fortín en el que se daban a respetar. "Nos empataron partidos en casa y eso nos afectó a no quedar en el primer lugar".

Sobre el líder de las vueltas. "Olimpia viene haciendo un buen trabajo, Motagua no alcanzó el nivel que tuvieron en otros torneos, Olimpia ha estado a la altura y tiene más opciones para quedar campeón".

Sobre el caso de Olimpia y UPN de que no jugaron John Paul Suazo y José Mario Pinto por decisiones de directivos.

"Uno o dos jugadores no puede definir la categoría de un equipo como Olimpia, eso es lo de menos, son argumentos para que no se le dé todo lo que ha hecho Olimpia , John Paul no era titular y Pinto hasta la segunda vuelta agarró nivel, queriendo justificar algo injusto, me parece que Olimpia le pasó por encima a la UPN", cerró.